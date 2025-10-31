Papara kapanacak mı? Merkez Bankası kararı sonrası son durum

Papara’ya 21 Nisan 2016’da verilen elektronik para kuruluşu faaliyet izni, TCMB ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla geri çekildi. Bu gelişmenin ardından kullanıcılar "Papara kapanacak mı, kapandı mı" konularını sorguluyor.

PAPARA KAPANACAK MI?

Resmi karara göre Papara’nın kapanışı yönünde net bir takvim açıklandı ancak faaliyet izni iptal edilmiş durumda. TCMB duyurusunda, şirketin lisansının geçerliliğinin sona erdiği ve faaliyetlerin durdurulabileceği belirtildi.

Papara resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Papara olarak söz konusu kararı ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendiriyor, kullanıcılarımızın haklarının korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm adımları titizlikle atıyoruz. Elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır."

PAPARA KAPANDI MI?

Papara’nın faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Papara’ya 21 Nisan 2016 tarihinde verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına dayanarak geri çekildi.

Kararda, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca iptal kararının alındığı belirtildi