Beşiktaş'ta kaza! Ölü ve yaralı var
Güncelleme:
Beşiktaş'ta gece yarısı meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde can verirken arkasındaki yolcu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Balmumcu alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre bir motosiklet seyir halinde olduğu esnada tünel içerisindeyken kontrolünü kaybederek kaza yaptı.
Kimliği tespit edilemeyen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı arka kısımdaki yolcu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri tedbir amaçlı olarak tünelin bir yönünü araç trafiğine kapattı. Ekiplerinin çalışmalarının sona ermesinin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Yenibosna Adli Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
