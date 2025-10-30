Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uşak'ta 2 araç kafa kafaya çarpıştı! Karı-koca öldü, 3 yaralı var

Uşak'ta 2 araç kafa kafaya çarpıştı! Karı-koca öldü, 3 yaralı var

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uşak'ın Eşme ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Cip ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen Sadık Arslan'ın (76) kullandığı 64 ER 239 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.T. (34) idaresindeki 45 AY 717 plakalı cip ile çarpıştı.

Uşak'ta 2 araç kafa kafaya çarpıştı! Karı-koca öldü, 3 yaralı var - 1. Resim

FECİ KAZADA 2 ÖLÜ 3 YARALI

Kazada, otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada yola savrulan otomobil sürücüsü Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Arzı Arslan (72) ile cip sürücüsü M.T, S.K. (35) ve A.K. (39) ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Arzı Arslan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

