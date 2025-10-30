Dehşet görüntüleri! 8 yaşındaki çocuğu bacağından tutup fırlattı
Güncelleme:
Adana'da 27 yaşındaki adam, işyerine torpil attığını öne sürdüğü 8 yaşındaki çocuğu acımasızca yere fırlattı. Dehşet anları kameralara yansırken ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
'Acımasızlığın bu kadarı!' dedirten olay Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı.
İddiaya göre, 27 yaşındaki O.A. iş yerine torpil attığı iddiasıyla 8 yaşındaki A.B.'yi kovaladı. A.B. bir evin zilini çaldı. Bu sırada O.A., çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler şüpheliyi aynı bölgede kısa sürede yakalandı.
Adlı tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü.
