Haberler > 3. Sayfa > Dehşet görüntüleri! 8 yaşındaki çocuğu bacağından tutup fırlattı

Dehşet görüntüleri! 8 yaşındaki çocuğu bacağından tutup fırlattı

- Güncelleme:
Adana, Çocuk İstismarı, Şiddet, Polis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 27 yaşındaki adam, işyerine torpil attığını öne sürdüğü 8 yaşındaki çocuğu acımasızca yere fırlattı. Dehşet anları kameralara yansırken ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

'Acımasızlığın bu kadarı!' dedirten olay Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. 

İddiaya göre, 27 yaşındaki O.A. iş yerine torpil attığı iddiasıyla 8 yaşındaki A.B.'yi kovaladı. A.B. bir evin zilini çaldı. Bu sırada O.A., çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı.

Dehşet görüntüleri! 8 yaşındaki çocuğu bacağından tutup fırlattı - 1. Resim

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler şüpheliyi aynı bölgede kısa sürede yakalandı.

Dehşet görüntüleri! 8 yaşındaki çocuğu bacağından tutup fırlattı - 2. Resim

Adlı tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü.

