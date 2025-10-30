Camideki cinayetin zanlısı tahliyesini istemedi, korkunç sebep ortaya çıktı! "Bebek katilleri..."

Dehşet veren olayın adresi Kayseri oldu. 63 yaşındaki Şevki Tanrıkulu, husumetli olduğu komşusu 32 yaşındaki Yasin Şanlı tarafından öldürüldü. Olayla ilgili ilk duruşma Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanık Şanlı savunmasında, önceden maktulün kardeşine ait evi 2018'de satın almalarıyla Tanrıkulu ile komşu olduklarını söyledi.

"BİZİ HEP POLİSE ŞİKAYET EDERDİ"

Maktulün bu süre zarfında aslı olmadığı halde bahçesine çöp dökülmesi, sigara izmariti atılması, kaçak elektrik ve su kullanılması gibi bahanelerle kendileriyle sürekli tartıştığını, ağza alınmayacak hakaret ve küfürler ettiğini öne süren sanık, bu kişinin kendilerini sık sık polise şikayet ettiğini savundu.

'BEBEK KATİLLERİ'

Bir süre önce ailece kötü bir olay yaşadıklarını dile getiren sanık, "Kız kardeşim gönül ilişkisi yaşadığı kişiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöp konteynerine atmış. Öğrenince dünyamız yıkıldı. Bu olayı sonradan öğrenen maktul de bize sürekli, 'bebek katilleri, defolun gidin buradan.' deyip, küfürler ediyordu" dedi.

Bu nedenlerle taşınmak istediklerini fakat dolandırıldıkları için gidemediklerini ileri süren sanık, şunları kaydetti:

"Olaydan bir hafta önce bize gelen misafirlerimiz araçlarını bilmeden onun evinin önüne park ettikleri için yine kavga çıkardı, annemi darbetti. Olay günü de hakaret ve tehditlerde bulununca gözüme perde indi. Kendimi kaybettim, evin girişinde bulunan bıçağı alıp belime taktım.

Camide olur diye oraya gittim. Yaptıkları gözümün önüne geldi. Nasıl gittiğimi ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kaç kez vurdum, neresine vurdum hatırlamıyorum. Kendisine, 'Şimdi de küfretsene, tehdit etsene.' dediğimi hatırlıyorum.

"BERAATİMİ DE TAHLİYEMİ DE İSTEMİYORUM"

Kendime geldiğimde caminin kapısındaydım. Birinin, 'bıçağı bırak' dediğini duydum. Baktım, kan içindeyim. Yerde yatan birini gördüm, onun olduğunu bilmiyordum. Polisi aradım, 'Evde 2 çocuğumu görüp teslim olacağım' dedim. Eve gelirken maktulün eşini balkonda gördüm. Ona, 'Şimdi git kocanın leşini topla' dedim. Öldürdüğümü kabul ediyorum. Onun hayattan kopmasından pişmanım. Onun ocağı batmış, benim ocağım batmış, nasıl beraatimi isteyeyim. Beratimi ve tahliyemi istemiyorum, haksız tahrik indirimi istiyorum."

MAKTULÜN EŞİ KATİLİN ANNESİNİ SUÇLADI

Maktulün eşi Reyhan Tanrıkulu ise sanığın yalan söylediğini iddia etti.

Karşı tarafla ilk 2 yıl iyi komşuluk ilişkileri olduğunu, sonradan basit sebeplerle aralarında husumet oluştuğunu anlatan Tanrıkulu, "Eşim, küfretmezdi, iftira atıyor. Olay günü eşim evden ikindi vakti namaz kılmak için camiye gitti. Bir süre sonra dışarıda bir bağırtı duyunca balkona çıktım. Sanık bana, 'Eşini camiye serdim, leşini al gel. Sıra kardeşine geldi.' dedi. Yanında bulunan eşi de 'Seni buradan sürdüreceğim.' diye tehdit etti. Camiye gittim, kapısına vardım, polis ve ambulans vardı. İçeri girmek istedim, izin vermediler. 'Müdahale ediliyor' dediler. Şikayetçiyim, azmettiren annesi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde 19 Temmuz 2025'te ikindi namazını kıldığı sırada Yasin Şanlı tarafından bıçaklanan Şevki Tanrıkulu, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Tutuklanan Şanlı hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.