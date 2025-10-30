Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şanlıurfa'daki kabristan ziyareti korkunç olayı ortaya çıkardı! Gömülmemiş bebek cesedi bulundu

- Güncelleme:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da aile kabristanını ziyarete giden bir kişi gömülmemiş bebek cesedi gördü. Vatandaş bebeği geçici olarak toprağa gömerken şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Dehşete düşüren olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşandı.

Ayvanat Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta aile kabristanını ziyarete giden bir kadın, eşinin mezarının yanında gömülmemiş bir bebek cesedi fark etti.

Şanlıurfa'daki kabristan ziyareti korkunç olayı ortaya çıkardı! Gömülmemiş bebek cesedi bulundu - 1. Resim

HAYVANLAR ZARAR VERMESİN DİYE GÖMDÜ

Kadın, hayvanların zarar vermemesi için cesedi geçici olarak toprağa gömdükten sonra durumu yakınlarına anlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'daki kabristan ziyareti korkunç olayı ortaya çıkardı! Gömülmemiş bebek cesedi bulundu - 2. Resim

EKİPLER DİDİK DİDİK ARIYOR

Ekiplerin incelemesinin ardından bebeğin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şanlıurfa'daki kabristan ziyareti korkunç olayı ortaya çıkardı! Gömülmemiş bebek cesedi bulundu - 3. Resim

Polis, bebeği mezarlığa bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Görüntüler infiale neden olmuştu! İsrail’de Filistinli esire cinsel istismar skandalında yeni gelişme
