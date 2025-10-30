Kartalkaya faciasında otelin sahipleri hakim karşısında! Halit Ergül tek cümle söyledi, damadı suçu kurumlara attı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Hotel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması devam ediyor.

Grand Kartal A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin esasa ilişkin beyanları alındı.

'MÜŞTEKİLERİ İNCİTMEMEK İÇİN' DEYİP SÖZLÜ SAVUNMA YAPMADI

Grand Kartal Otel Müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz, "Müştekileri incitmemek adına sözlü savunma yapmaktan vazgeçiyorum. Yazılı savunmayı mahkemeye sunuyorum. Okumanızı rica ediyorum" dedi.

DAMAT EMİR ARAS: EKSİKLİK YOK DEDİLER

Grand Kartal Otel Genel Müdürü tutuklu sanık Emir Aras, "Ben denetim yapılmasın demedim. Yanlış bir şekilde yapıldığını ve geçerli yangın uygunluk belgesinin olduğu söylendi. Kadir Özdemir'in çözüm önerisini geri çekilme konusunu kayınpederime söyledim. Biz zaten bakanlık denetimindeydik. Bize bir eksiklik bildirmediler.

Sonrasında bana eksiklik ile ilgili LPG ile ilgili de bir eksiklik bildirilmedi. FQC firması denetledi bir eksiklik bulamadılar, Aygaz baktı ve eksiklik göremedi, sigorta şirketi de baktı.

PES DEDİRTEN SAVUNMA: MONTUMUZU BİLE ALMADAN ÇIKTIK

Her katta yangın hortumları vardı. Mutfakta 4 yangın tüpü var. LPG faktörü olmasaydı kendi kendine sönebilecek bir yangındı. Yangın gecesi montumuzu bile almadan çıktık. Bunlarda kameralarda gözükmektedir. Biz odadan çıktıktan sonra dumanın geldiği yöne doğru gittik. Biz çıktığımızda zaten duman geliyordu. Bir iki dakika sonra zaten duman basıyordu. Bunlar kamera kayıtlarında mevcut. Göz gözü görmeyen duman iki dakika önce gelse biz de çıkamazdık. Biz de dumanın geldiği yöne doğru gittik.

SUÇU KURUMLARA ATTI

Odadayken Zeki Yılmaz'a ‘Alarmları öttürün' dedim. Dışarı çıktım içeri girmek istedim ama çok duman vardı. Dışarı çıkınca merdivenlerle insanlara yardım etmeye çalıştım. Bir sürü kurum bu kadar eksikliği görememiş. Keşke bu tehlikeyi görseydim. Bilerek isteyerek böyle bir şey yapmadım çok üzgünüm" diye konuştu.

Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu, "O gece ben de oradaydım. Herkes nasıl seferber olduysa ben de elimden geleni yaptım. Hiçbir sorumluluğum yok. Herhangi bir görevim olmadığını sadece otele tatil amaçlı geldiğimi gelen pek çok tanıktan da duydunuz. Suçsuz olduğuma inanıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

ELİF ARAS: SADECE TATİLLERDE OTELE GİDİYORUM

Grand Kartal A.Ş. yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Elif Aras, "Şirkette görev ve yetkim yok. İmza yetkim yok. Otele yalnızca tatillerde gidiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

OTEL SAHİBİN EŞİ: OTELDEN HASBELKADER ÇIKTIM

Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi tutuklu sanık Emine Murtezaoğlu Ergül, "O gece otelden hasbelkader çıktım. Benim kızlarım ve benim yönetim kurulu üyesi olmam dışında bir görevim yoktur. Benim eksikleri bilecek durumum yok. Ben çocuklarımı büyüttüm, onların eğitimleri ile ilgilendim. Anne ve babamın bakımları için uğraştım" dedi.

VE HALİT ERGÜL...

Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu sanık Halit Ergül, "Yüce mahkemenin takdiri neyse ona karar verin" diye konuştu.