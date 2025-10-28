Kartalkaya faciasında 78 can gitmişti: Sanıklardan peş peşe beraat talepleri!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta, 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin davada sanıklar mütalaaya karşı savunma yaptı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kaydedilen 3. duruşmanın ikinci gününde, sanıklar esasa ilişkin savunmalarını yaptı.

LPG tesisatı bakım görevlisi tutuklu sanık Muharrem Şen, önceki savunmalarını tekrar ederek, projeyle ilgili herhangi bir bilgi ve eğitim verilmediğini, proje tasarımını ve montajını kendisinin yapmadığını ileri sürdü.

LPG tesisatı bakım görevlisi tutuksuz sanık Doğan Aydın da 2014-2021 yıllarında gaz dağıtıcı firmaya teknik servis hizmeti verdiğini söyleyerek, "2022'de yapılan herhangi bir işlemden sorumlu değilim. Suçlamaların hepsi gaz dağıtıcı firmayla alakalıdır. Gaz dağıtıcının sorumluluğu teknik servise atılmıştır. Beraatimi istiyorum." dedi.

HİÇBİRİ SORUMLULUK ALMADI

Teknik personel tutuksuz sanık Bayram Ütkü ise Grand Kartal Otel'de çalışmadığını, Kartal AŞ'de çalıştığını, yangının başlamasında ve büyümesinde ihmalinin olmadığını, olayda elinden geldiğince insanlara yardım etmeye çalıştığını savunarak, beraatini talep etti.

Teknik personel tutuklu sanık Hüseyin Özer de Gazelle Otel'de çalıştığını, yangın çıkan yerde sorumluluğunun bulunmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

İlgili Haber Kartalkaya yangını davasında sanıklara öfke yağdı: Hâlâ vicdansız ve çok rahatlar

Teknik personel şefi tutuklu sanık Tahsin Pekcan ise avukatının dosyadan el çektirildiğini, bu şartlarda esasa ilişkin savunmasını yapmasının mümkün olmadığını, mağduriyet yaşadığını, savunma hakkının sekteye uğradığını ve yasal haklarını kullanacağını kaydetti.

Gazelle Otel'de çalıştığını, Grand Kartal Otel'e iki kez gittiğini ve burada elektrik işi yapmadığını, maddi gerçeğin ortaya çıkması için çaba gösterdiğini öne süren Pekcan, suçsuz olduğunu savundu.

Resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin de önceki savunmalarını tekrar etti.

İş güvenliği uzmanı tutuksuz sanık Kübra Demir de 5 yıl öncesine kadar Gazelle Otel'de görev yaptığını, Grand Kartal Otel'de çalışmadığını belirterek, beraatini istedi.

İş güvenliği uzmanı tutuksuz sanık Ece Kayacan da elim olayda hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, Grand Kartal Otel'de görev yapmadığını, dosyada aleyhine delil olmadığını iddia etti.

"HAYATIM BOYUNCA ORAYA GİTMEDİM"

Mutfak personeli tutuksuz sanık Enver Öztürk de mütalaa doğrultusunda beraatini talep etti.

Mutfak personeli tutuksuz sanık Faysal Yaver, yangının çıktığı grill plate cihazını açmadığının kamera görüntüleriyle sabit olduğunu ve şef konumunun bulunmadığını anlatarak, önceki savunmalarını tekrar etti.

Mutfak personeli tutuksuz sanık Reşat Bölük de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

Muhasebe personeli tutuklu sanık Mehmet Salun, geçici olarak Grand Kartal Otel'de görevlendirildiğini, karar alma ve işe alım süreçlerinde yetkisinin bulunmadığını, olayda kusuru olmadığını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Muhasebe personeli tutuklu sanık Cemal Özer ise daha önce hiçbir denetime katılmadığını ve yangın güvenliğiyle ilgili eksikleri gidermek için yetkisinin olmadığını ileri sürdü, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Yangının yayılmasıyla birlikte personelin ve müşterilerin yaşadığı panik, kaçış anları...

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu sanık Bünyamin Bal, Grand Kartal Otel'in 2007 yılında çalışma ruhsatı aldığı dönemde kurumda çalışmadığını belirterek, bu otelle ilgili gerçekleşmiş hiçbir bürokratik işlemde imzasının bulunmadığını ileri sürdü.

Bal, imzası ve parafının bulunmadığı bir hususta sorumluluk kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, "Grand Kartal Otel'e hayatım boyunca hiç gitmedim. 9 aydır hapis yatıyorum. Suçum olmadığına inanıyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık müdafileri de müvekkillerinin savunmalarına katıldıklarını, mahkumiyete yönelik mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, sanıkların tahliyelerini ve beraatlerini, heyet aksi kanaatteyse lehe olan hususların kullanılmasını talep etti.

Zaman zaman müşteki ve avukatlarının, sanık ve müdafilerine tepki gösterdiği duruşmaya 30 Ekim'e kadar ara verildi.