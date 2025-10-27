Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uşak'ta dehşet evi! Babası ile tartışan genç önüne geleni bıçakladı

Uşak'ta dehşet evi! Babası ile tartışan genç önüne geleni bıçakladı

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uşak'ta bir şahıs babası ile tartıştıktan sonra dehşet saçtı. Önce babasını sonra babaannesini bıçaklayan şahıs seslere koşan komşuya da saldırdı.

Olay Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evde yaşandı. H.Ö. (31) ile babası Y.Ö. arasında tartışma çıktı.

ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI

Kavgaya dönüşen olayda H.Ö, babası ile babaannesi R.Ö'yü bıçakladı. Şüpheli daha sonra sesleri duyarak eve gelen komşuları Z.B'yi de yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

