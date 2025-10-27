Uşak'ta dehşet evi! Babası ile tartışan genç önüne geleni bıçakladı

Olay Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evde yaşandı. H.Ö. (31) ile babası Y.Ö. arasında tartışma çıktı.

ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI

Kavgaya dönüşen olayda H.Ö, babası ile babaannesi R.Ö'yü bıçakladı. Şüpheli daha sonra sesleri duyarak eve gelen komşuları Z.B'yi de yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.