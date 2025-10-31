Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Aile içi kavga feci bitti: Eşine sinirlendi, aracıyla birlikte kendini ateşe verdi

Aile içi kavga feci bitti: Eşine sinirlendi, aracıyla birlikte kendini ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aile içi kavga feci bitti: Eşine sinirlendi, aracıyla birlikte kendini ateşe verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle sinir krizi geçiren İlhan Ö., otomobilini ateşe verip alevlerin arasında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi sürüyor, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, İzmir'in Bornova ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre İlhan Ö. (63), park halindeki aracını benzin dökerek ateşe verdi. Meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İNTİHAR GİRİŞİMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlk incelemelere göre, İlhan Ö.’nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD, mülteci kabulünü 125 binden 7.500’e düşürdü! Öncelik Güney Afrikalılara
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi: İki tutuklama, rezil görüntülere de erişim engeli! - 3. SayfaRezillik! Bir erkek kadına tasma takıp gezdirdiUşak'ta 2 araç kafa kafaya çarpıştı! Karı-koca öldü, 3 yaralı var - 3. SayfaUşak'ta 2 araç kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü 3 yaralıİstanbul'da organize suç mensuplarına 'nefes aldırılmadı'! Yılbaşından bu yana 700 tutuklama - 3. Sayfaİstanbul'da organize suç mensuplarına 'nefes aldırılmadı'!Dehşet görüntüleri! 8 yaşındaki çocuğu bacağından tutup fırlattı - 3. Sayfa8 yaşındaki çocuğu bacağından tutup fırlattıCamideki cinayetin zanlısı tahliyesini istemedi, korkunç sebep ortaya çıktı! "Bebek katilleri..." - 3. SayfaCamide işlenen cinayette korkunç detay!Şanlıurfa'daki kabristan ziyareti korkunç olayı ortaya çıkardı! Gömülmemiş bebek cesedi bulundu - 3. SayfaMezarlıkta gömülmemiş bebek cesedi bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...