Aile içi kavga feci bitti: Eşine sinirlendi, aracıyla birlikte kendini ateşe verdi
İzmir'de eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle sinir krizi geçiren İlhan Ö., otomobilini ateşe verip alevlerin arasında kaldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi sürüyor, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, İzmir'in Bornova ilçesinde akşam saatlerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre İlhan Ö. (63), park halindeki aracını benzin dökerek ateşe verdi. Meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İNTİHAR GİRİŞİMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlk incelemelere göre, İlhan Ö.’nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi.
Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar