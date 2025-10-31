Toplantı için Çoruma gitmişti... Belediye Başkanı Salih Çakmak kaza geçirdi
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Çorum'a giden Muş'un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak trafik kazası geçirdi.
Muş'un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
ARABA TARLAYA GİRDİ
Çakmak (59) yönetimindeki 49 DC 088 plakalı cip, Çorum-Mecitözü kara yolu Mecitözü ilçesi girişinde yoldan çıkarak tarlaya girdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Çakmak, sağlık ekiplerince Mecitözü Devlet Hastanesi'ne ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TOPLANTIYA KATILACAKTI
Çakmak'ın, Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Çorum'a giderken kaza yaptığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş