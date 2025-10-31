Başkentte 39 milyon liralık kuyumcu soygunu! 8 şüpheli yakayı ele verdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından bir kuyumcudan gece saatlerinde yaklaşık 7 kilogram altın ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Olayın maskeli 3 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

ÜÇ DEFA PLAKA DEĞİŞTİRMİŞLER

Yapılan incelemelerde sahte plakalı araç kullanan şüphelilerin olaydan birkaç gün önce keşif amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya geldikleri, kullandıkları aracın plakasını üç defa değiştirdikleri ve iş yerinin kumandasını önceden kopyaladıkları belirlendi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tezgahta ve raflarda bulunan altın ile değerli eşyaları çuvallara doldurarak olay yerinden kaçan şüphelilerin daha sonra İstanbul ve Ankara'daki farklı adreslere gittikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Zanlıların bulunduğu yerlerde yapılan aramalarda çalınan yaklaşık 7 kilogram altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.