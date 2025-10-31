Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Başkentte 39 milyon liralık kuyumcu soygunu! 8 şüpheli yakayı ele verdi

Başkentte 39 milyon liralık kuyumcu soygunu! 8 şüpheli yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bir kuyumcudan gece saatlerinde yaklaşık 7 kilogram altın ve ziynet eşyası (39 milyon TL değerinde) çalınmasına ilişkin Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından bir kuyumcudan gece saatlerinde yaklaşık 7 kilogram altın ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Olayın maskeli 3 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

ÜÇ DEFA PLAKA DEĞİŞTİRMİŞLER

Yapılan incelemelerde sahte plakalı araç kullanan şüphelilerin olaydan birkaç gün önce keşif amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya geldikleri, kullandıkları aracın plakasını üç defa değiştirdikleri ve iş yerinin kumandasını önceden kopyaladıkları belirlendi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tezgahta ve raflarda bulunan altın ile değerli eşyaları çuvallara doldurarak olay yerinden kaçan şüphelilerin daha sonra İstanbul ve Ankara'daki farklı adreslere gittikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Ankara ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Zanlıların bulunduğu yerlerde yapılan aramalarda çalınan yaklaşık 7 kilogram altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Siirt'te dehşet! 2 akrabasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Siirt'te dehşet! 2 akrabasını öldürdü, annesi dahil 3 kişiyi yaraladı - 3. SayfaSiirt'te aile dehşeti! Ölü ve yaralılar varToplantı için Çoruma gitmişti... Belediye Başkanı Salih Çakmak kaza geçirdi - 3. SayfaBelediye Başkanı Salih Çakmak kaza geçirdiBeşiktaş'ta kaza! Ölü ve yaralı var - 3. SayfaBeşiktaş'ta kaza! Ölü ve yaralı varİstanbul'da 5 katlı bina yandı! Çok sayıda kişi hastanelik oldu - 3. Sayfaİstanbul'da 5 katlı bina yandı! Çok sayıda kişi hastanelik oldu'Dur' ihtarına uymadı ortalığı birbirine kattı! Yetmedi polisi tehdit etti: Savcı abimi arayım mı? - 3. Sayfa'Dur' ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı!Aile içi kavga feci bitti: Eşine sinirlendi, aracıyla birlikte kendini ateşe verdi - 3. SayfaEşine sinirlendi, aracıyla birlikte kendini ateşe verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...