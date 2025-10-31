Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > 'Dur' ihtarına uymadı ortalığı birbirine kattı! Yetmedi polisi tehdit etti: Savcı abimi arayım mı?

'Dur' ihtarına uymadı ortalığı birbirine kattı! Yetmedi polisi tehdit etti: Savcı abimi arayım mı?

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de polisin uygulama noktasından kaçan sürücü uzun kovalamaca sonucu çıkmaz sokağa girince yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olan sürücünün yakını ve aracın sahibi polislere "Savcı abimi arayım mı?" diyerek işlem yapılmamasını istedi.

Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde uygulama yapan trafik polisi ekiplerinin dur ihtarına uymayan 06 BUK 690 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Bahattin D. uygulama noktasından kaçtı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı! - 1. Resim

Ekiplerin takip ettiği sürücü bir süre ters yoldan ilerleyerek kaçmaya devam etti. Kırmızı ışıklarda da durmayan sürücü çıkmaz sokağa girince yakalandı.

HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ

Sürücünün yapılan alkol testinde 218 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün de ehliyetinin olmadığı anlaşıldı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı! - 2. Resim

"CUMHURİYET BAŞSAVCIMI ARAYIM MI?"

Olay yerine gelen aracın sahibi de polis ekiplerine "Benim bir saygısızlığım olamaz. Cumhuriyet Başsavcımı arayım mı?, size bir saygısızlığım olamaz, ben savcı beyi de arayabilirim. Ben kötü bir insan değilim. Ben karakol binaları yapıyorum" savunmasında bulundu.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı! - 3. Resim

62 BİN TL CEZA ALAN SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücü ceza tutanaklarını da imzalamadı. Sürücüye çeşitli maddelerden yaklaşık 62 bin lira idari para cezası uygulandıktan, ekipler tarafından sonra göz altına alınarak karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

