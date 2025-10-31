Dünya sofralarını Türk gıdaları süslüyor! 4 mevsim üretiyoruz

Türkiye, 2024 yılı verilerine göre 74 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa’da liderken, dünyada da 8. sırada bulunuyor. Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatı 2024 yılı sonunda 36 milyar doları aşmışken, bu ihracatın 28,5 milyar dolarlık dilimini gıda ürünleri oluşturuyor. Türkiye pek çok gıda ürününün üretiminde dünya lideri ya da ön sıralarda yer alıyor.

11 ÜRÜNDE DÜNYA BİRİNCİSİYİZ

Fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva, defne, kekik, sofralık zeytin, levrek, çipura, haşhaş tohumu üretiminde dünya birincisi olan Türkiye, bal, kavun ve karpuzda ikinci; mercimek, Antep fıstığı, kestane, vişne, şeftali, mandalina ve hıyarda üçüncü; ceviz, elma, domates, patlıcan, ıspanak ve biberde ise dördüncü sırada yer alıyor.

Türkiye, çiğ süt üretiminde de dünyada 9, Avrupa’da üçüncü sırada konumlanıyor.

Sığır eti üretiminde dünyada 7, Avrupa’da birinci olan Türkiye, tavuk eti üretiminde dünyada 9, Avrupa’da da ikinci sırada bulunuyor.

HUBUBAT İHRACATI 9 MİLYAR DOLAR OLDU

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, ocak-eylül döneminde 219 ülke ve serbest bölgeye 8 milyon 582 bin 605 ton ürün sattı. Bu ihracat karşılığında 9 milyar 48 milyon 108 bin dolar gelir elde eden sektör temsilcileri, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını değer bazında yüzde 4,2 artırdı. En çok ihraç edilen ürün, 971 milyon 696 bin dolarla çikolata ve kakao içeren ürünler olurken, en fazla ihracat, 2 milyar 929 milyon 44 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yapıldı.