Çiftçiye yeniden sıfır faizle kredi! Hükûmet üreticinin sesini duydu

HABER MERKEZİ ANKARA - Hazine destekli sübvansiyonlu tarım kredilerinde çiftçinin faiz yükünü artıran düzenleme dün Resmî Gazete’de yayınlanan kararla iptal edildi. 24 ekim cuma günü Resmî Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla sübvansiyon oranları yarı yarıya azaltılmış, üreticinin kredi maliyeti artmıştı. Sektörden gelen yoğun tepkiler üzerine, hazine destekli sübvansiyonlu tarım kredilerinde çiftçinin faiz yükünü artıran düzenlemede eski faiz destek oranlarına geri dönüldü. 24 ekimdeki kararda 31 aralık 2026’ya kadar geçerli olacak faiz destekli kredi sisteminde köklü değişiklikler öngörüyordu. Karara göre hazine’nin çiftçi adına karşıladığı faiz oranları yarı yarıya azaltılmıştı. Bu kapsamda daha önce sıfır faizli olarak kullandırılan bazı kredilerde indirim oranı yüzde 100’den yüzde 50’ye çekilirken, yüzde 75’lik destek yüzde 37,5’e, yüzde 50’lik destek ise yüzde 25’e indirilmişti. Böylece çiftçinin bankaya ödediği faiz yükü iki katına çıkmıştı. Dün alınan yeni kararla, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden kullandırılan hazine destekli krediler, yeniden eski oranlarla uygulanmaya başlandı. Buna göre belirli yatırım ve üretim konularında çiftçilere sıfır faizli kredi imkânı tekrar sağlanacak.

MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK

Aynı zamanda Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Tarım Kredi Kooperatifleri, 24 ekim-30 ekim arasında onaylanmış ancak henüz kullandırılmamış kredileri yeniden eski oranlarla revize edecek. Böylece üreticilerin bir haftalık süreçte mağduriyet yaşamaması sağlanacak. Hazine’nin faiz farkı ödemeleri önceki esaslara göre sürdürülecek; yani destek oranına göre faiz yükünün tamamı yeniden hazine tarafından karşılanacak. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, sübvansiyonlu kredileri artık ortak şekilde izleyecek; denetim ve hedefe uygunluk takibi çift taraflı yürütülecek. Öte yandan düzenlemeyle yeniden destekten yararlanmak isteyen çiftçiler için yeni şartlar eklendi. Buna göre daha önce kullandıkları hazine destekli kredilerde takip veya temerrüt durumunda olmamaları ve vergi ve SGK borçlarını yapılandırmış veya ödemiş olması, üretim yapmak istediği alana dair; Çiftçi Kayıt Sistemi, Hayvancılık Bilgi Sistemi veya Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne kaydı olması gerekiyor.

TARIMDA DESTEK ORANLARI AÇIKLANDI

Düzenlemeye göre devam edecek olan kred üst limitler ve destek oranları şu şekilde: