600 milyar liralık kasım bereketi! Hepsiburada 'Efsane Kasım'a start verdi

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Hepsiburada bu sene 10’cusunu düzenlediği Efsane Kasım ayı indirimlerine start verdi. Bekarlar Günü, Efsane Cuma ve e-Ticaret haftasını kapsayan kasım ayında Hepsiburada da yüzde 50’ye varan oranlarda indirim imkânı sunulurken, indirimlerin nakit sıkıntısı çeken KOBİ’lere nefes aldıracak.

10 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Kasım ayında e-Ticaret platformlarından 600 milyar liralık alışveriş yapılmasının beklendiğini vurgulayan Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin “2016’da Türkiye’ye kazandırdığımız bu dönemi ‘kara cuma’ anlayışından çıkarıp kültürümüze uygun, planlı, sabırlı ve tasarruf odaklı bir döneme dönüştürdük. Artık Efsane Kasım, sadece bir indirim dönemi değil; ihtiyaçların giderildiği, planlı bir finansal stratejinin uygulandığı bir alışveriş dönemi hâline geldi. Bu yıl 4 milyon kupon ve sepet indirimleriyle, 50 milyondan fazla ürünün sipariş edilmesini, 600 milyondan fazla ziyaretin gerçekleşmesini, hane bütçelerine de 10 milyar TL’lik tasarrufun yansımasını bekliyoruz. Aynı zamanda 3,5 milyon Hepsiburada Premium müşterimizin her birine ortalama 30 bin lira fayda sağlayacağız” dedi.

Efsane Kasım öncesi bin kişiye istihdam sağladıklarını dile getiren Gökçetekin “5.500 kuryemiz, 6.500 araçlık filomuz, 100 bini aşkın iş ortağımız, 280 milyon ürün çeşidimiz ve 30’dan fazla kategorimizle Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortaklarımızı müşterilerimizle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı. Gökçetekin, indirimlerin Hepsiburada bünyesindeki 101 bin KOBİ için de cansuyu olacağını söyledi.

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ise, Efsane Kasım’da peşin fiyata 10 taksit imkanı sunduklarını belirterek “Ayrıca bu yıl ‘Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade’ garantisiyle de müşterilerimiz, Hepsiburada satıcılı ve kampanya işaretli bir ürünün farklı bir pazar yerinde daha uygun fiyata satıldığını belgelemeleri durumunda aradaki fiyat farkını sipariş tarihinden itibaren 30 gün içinde Hepsipara veya nakit olarak iade alabiliyor” diye konuştu.

200 BİN TELEFON VE LAPTOP HEDEFİ

Özgün, Efsane Kasım döneminde bu yıl; 120 bin cep telefonu, 80 bin laptop, 80 bin robot süpürge, 500 bin cilt bakımı ürünü, 1 milyon çocuk kitabı, 450 bin sweatshirt, 200 bin ayakkabı, 100 bin tencere ve 80 otomobil satışı hedeflediklerini bildirdi.