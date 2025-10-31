Piyasada hareketliliğin başladığını söyleyen Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan: Tasarruf döner dolaşır gayrimenkule park eder

ÖNDER ÇELİK - Gayrimenkul piyasasında düşen faizlere bağlı olarak altın ve mevduattan sağlanan getirilerin geçişi ile hareketlilik yaşanıyor. Merkez Bankasının faizleri daha da düşürmesini bekleyen sektör temsilcileri 2026’da konut piyasasında hareketliliğin artacağını düşünüyor. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) Göktürk’te hayata geçirdiği Next Level Kemer’in tanıtım toplantısında konuşan Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan sektörde 2026’da toparlanma olacağını ifade ederek “İki yıldır daraltılmış bir dönemden geçtik ve bu çok uzun sürdü. Bir şekilde insanlar taleplerini erteledi. Ama ilk fırsatta parasını nereye yatırdıysa oradan toparlayıp ev almak istiyorlar. Bunun işaretlerini görüyoruz. Ciddi bir birikimin gayrimenkul için beklediğini düşünüyorum. Bugün hâlâ mevduatı cazip görenler var. Son dönemde altın öne çıktı. Bu nedenle vatandaş birikimlerini biraz daha yukarıya taşıyıp sonrasında konuta geçmek istiyor. Tasarruflar döner dolaşır gayrimenkulde park eder. Bu süreç başladı ve 2026 da böyle bir yıl olacak” dedi.

FİYATLARA DA YANSIYACAK

Merkez Bankasının faizi düşürmeye başlamasıyla gayrimenkul piyasasında hareketlilik yaşandığını anlatan Erdoğan “Gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan durgunluk nedeniyle agresif bir satış stratejisi izlemedik ancak faiz indirimleriyle birlikte piyasada yeniden hareketlilik başladı. İlginin artmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde satış temposunun da yükseleceğini düşünüyoruz. Türkiye’de konuta olan talep de ihtiyaç da hiç azalmıyor aksine artıyor. Ancak ekonomik uygulamalarla dönem dönem soğutuluyor” diyerek yılın son çeyreğinde başlayan ve 2026’da güçlenmesi beklenen canlılığın fiyatlara da yansıyacağını kaydetti. Konut fiyatlarında 1,5 yılı aşkın süredir reel düşüş olduğunu hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu: “Bizim projelerde değil ama piyasa genelinde fiyatlar nominal artarken reelde geriliyor. Önümüzdeki günlerde önce bu toparlanacak. Ardından da artan taleple birlikte yeniden reel artış başlayacak.”

NEXT LEVEL KEMER'E 10 MİLYAR TL YATIRIM

Next Level markasını Ankara’nın ardından İstanbul’a taşıyan Pasifik GYO Next Level İstanbul’un ardından Next Level Kemer ile Göktürk’te yeni bir konut projesi hayata geçiriyor. Arsa dâhil 10 milyar TL’lik bir yatırıma imza attıklarını anlatan Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan Next Level Kemer’in tamamlanmasına bir yıl kaldığına işaret ederek kaba inşaatı tamamlanan projenin ince işlerinin ve cephe kaplamalarının hızla devam ettiğini söyledi. “Next Level Kemer’in şu anda yüzde 30’unun satıldığını ifade eden Erdoğan ‘Bu lansmanı projemizin teslimine bir yıl kala yapıyoruz. Bu alıcılar için çok kıymetli ve önemli bir fırsat anlamına geliyor. Çünkü genel olarak lansman fırsatlarıyla konut alanlar evlerini üç yıl sonra teslim alabiliyor. Bizde ise bu süre sadece bir yıl’ dedi.”

METREKARESİ 200 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Next Level Kemer’i şu ana kadar büyük oranda öz kaynaklarıyla finanse ettiklerini ifade eden Fatih Erdoğan lansmanla birlikte yatırımcılara çok önemli satın alma fırsatları sunduklarını söyledi ve ekledi: “Metrekaresi 200 bin liradan başlayan fiyatlarla yarısı peşin yarısı teslimden sonra ödeme seçeneğiyle projemizden ev sahibi olmak mümkün olacak. Bunun yanı sıra 48 ay vadeli olmak üzere yüzde 1,29 oran ile önemli bir satın alma alternatifimiz daha bulunuyor. Next Level Kemer’de 9 blokta toplam 274 adet konut 1+1’den 5,5+1’e kadar değişen konut tipleri ve 80 metrekareden 438 metrekareye kadar geniş seçenekler bulunuyor.”

OKAN BURUK EV ALDI

Galatasaray’ın sponsoru olan Pasifik Holding futbolculara da satışa hazırlanıyor. Levent’in Etiler girişinde yer alan Next Level İstanbul projesinden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ev aldığını açıklayan Fatih Erdoğan Göktürk’teki yeni projeyle de futbolcuların ilgilendiğini ifade etti. Firma toplantı sonrası Galatasaray kulübü futbolcularını proje alanında ağırladı.