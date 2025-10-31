Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Serdar Adalı: Beşiktaş her zaman şampiyonluk adayadır, derbide favoriyiz 

Serdar Adalı: Beşiktaş her zaman şampiyonluk adayadır, derbide favoriyiz 

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın başkanı, "Kötü sonuçlarda biz taraftardan çok üzülüyoruz ama bir anda takım olunamıyor" dedi

MURAD TAMER - Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı A Spor'a konuştu, taraftara umut dağıttı.

ÇOCUKLARA ÜZÜLÜYORUM

"12 transfer yaptık ama yine eksikler var biliyorum. Devre arasında bunları tamamlayacağız" diyen başkan, "Takım olmak kolay değil. Rakipler şu anki kadrolarını 3-4 yılda kurdu. Taraftarı da anlıyorum. Sonuçlar kötü olunca en çok biz üzülüyoruz. En çok da çocukların üzülmesine takılıyorum ama bize zaman lazım. Gönülleri rahat olsun. Özlenen Beşiktaş'ı ortaya çıkaracağız" sözlerini kullandı.

Serdar Adalı: Beşiktaş her zaman şampiyonluk adayadır, derbide favoriyiz  - 1. Resim 

BAHİS OLAYI REZİLLİK

F.Bahçe derbisinde Beşiktaş'ı favori gördüğünü söyleyen Adalı, "Şampiyonluğun yine adayıyız. Ne diyeyim, ligi 5. bitireceğiz mi diyeyim!" vurgusu yaparken, "Bahis olayı tam bir rezilllik. TFF'yi tebrik ediyorum. Elimizden ne geliyorsa katkı vermeye hazırız. Sonunu getirsinler. Kim ne caza alacaksa alsın. 'Yumruğunu masaya vur' deniyor. Bir maç kazanmak için terbiyemizi bozmayız ama hakkımızı da savunmayı biliriz" şeklinde konuştu.  

RAFA SİLVA MÜJDESİ

Beşiktaş’ta sakatlığı geçen Rafa Silva dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Takım arkadaşlarını da sevindiren ve mutlu, moralli görünen Portekizli yıldızın F.Bahçe maçında oynayacağı öğrenildi.

TEBESSÜM ETTİREN SÖZLER: HOCA BÖYLE NE YAPALIM! 

Adalı'nın, "Rafa Silva'nın devre arası gideceği söylentileri bana da geldi. Fakat görüntüsü mutlu. Sergen Hoca'nın onunla ilgili sözleri (performansı düşük) oldu. Problem var mı, sanmıyorum. Hocanın sözleri bazen benim de hoşuma gitmiyor ama Sergen Hoca bu, ne yapalım" açıklaması stüdyoda bulunanlara tebessüm ettirdi. 

Serdar Adalı: Beşiktaş her zaman şampiyonluk adayadır, derbide favoriyiz  - 2. Resim

ABRAHAM’DAN ÖRNEK HAREKET 

Beşiktaşlı Abraham dün gezi yaptığı sırada G.Saraylı bir minik taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Poza sosyal medyada iki takım taraftarları beğeni yağdırdı.

