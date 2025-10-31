Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Victor Osimhen, sezon başından sonra devleri yine birbirine düşürdü! 10 haftalık resital yetti

Victor Osimhen, sezon başından sonra devleri yine birbirine düşürdü! 10 haftalık resital yetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Victor Osimhen, sezon başından sonra devleri yine birbirine düşürdü! 10 haftalık resital yetti
Victor Osimhen, Galatasaray, Transfer, PSG, Barcelona, Napoli, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başta PSG ve Barcelona olmak üzere dünyanın en büyük kulüpleri Nijeryalı yıldızı kadroya katmak için hazırlıklar yapmaya başladı. Fakat sarı kırmızılılar 140 milyon avrodan aşağı olan tekliflere cevap bile vermeyecek.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Türk futbol tarihinin transfer rekorunu kıran Victor Osimhen için Avrupa’nın devleri erkenden harekete geçti. Sarı kırmızılıların sezon başında 75 milyon avro ödeyerek Napoli’den tapusunu aldığı Nijeryalı yıldız, ligde geçen 10 haftada gösterdiği performansla, sezon başından bu yana kendisini isteyen kulüplerin yeniden iştahını kabarttı.

NAPOLİ'Yİ DİZE GETİRDİ

Katalan devi Barcelona ile Fransız ekibi PSG, sezon başında da Osimhen ile ilgilenmiş ancak Nijeryalı yıldız, 75 milyon avroluk serbest kalma maddesini ödemeyi kabul eden Galatasaray’dan başka bir kulübe gitmeyeceğini söyleyerek Napoli’yi de dize getirmişti. 

Victor Osimhen, sezon başından sonra devleri yine birbirine düşürdü! 10 haftalık resital yetti - 1. Resim

İKİYE KATLARSA GİDER!

Bu sezon ligde oynadığı yedi maçta üç, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı iki maçta da üç gol atan Osimhen için bu kulüpler nabız yoklamaya başladı. Devler Ligi’nde en fazla isabetli şut çeken ikinci oyuncu konumunda olan Osimhen’in, Galatasaray ile dört yıllık kontratı bulunuyor. PSG ve Barcelona’nın dikkat kesildiği Osimhen için Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlandığı, sarı kırmızılıların ise 140 milyon avrodan aşağıya gelen hiçbir teklife cevap bile vermeyeceği belirtildi. Mundo Deportivo, Barcelona’nın Osimhen’i almakta çok istekli olduğunu ancak yüksek bonservis bedelinin Katalan ekibini düşündürdüğünü yazdı. 

REKLAMDAN 2 MİLYON!

Victor Osimhen, attığı gollerle ve kazandırdığı puanlarla 75 milyon avroluk ücretinin üçte birini 10 haftada çıkardı. Devler Ligi’nden şimdiye kadar gelen 23 milyon avroluk gelirde başrol oynayan Osimhen, 400 bine ulaşan özel kiti ve forma satışıyla da kulübe ayrıca para kazandırmaya devam ediyor Nijeryalı yıldız şimdi de Next Level’ın reklamında oynayacak ve kulübe 2 milyon avro daha kazandıracak. 

Victor Osimhen, sezon başından sonra devleri yine birbirine düşürdü! 10 haftalık resital yetti - 2. Resim

UĞURCAN KIZDIRACAK: BİZ KAZANACAĞIZ

Yaz transfer döneminde rekor bedelle Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır kariyerinde ilk defa kaptanlığını yaptığı Trabzonspor’a karşı forma giyecek. Millî kaleci, bir gazetecinin “Gözler senin üzerinde, ne hissediyorsun?” sorusu üzerine “İnşallah biz kazanırız” cevabını verdi.

Victor Osimhen, sezon başından sonra devleri yine birbirine düşürdü! 10 haftalık resital yetti - 3. Resim

İCARDİ İLE ABDÜLKERİM'İN DALYA HEYECANI

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, ile millî savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor maçında ‘dalya’ demeye hazırlanıyor. Her iki oyuncu da sarı kırmızılı formayla sahada yer alırsa 100. maçlarına çıkmış olacak. İcardi’nin yine ikinci yarıda forma giymesi bekleniyor. 

Victor Osimhen, sezon başından sonra devleri yine birbirine düşürdü! 10 haftalık resital yetti - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Az çalışana az, çok çalışan çok maaş! Emekli maaş sistemi sil baştan değişiyorABD, mülteci kabulünü 125 binden 7.500’e düşürdü! Öncelik Güney Afrikalılara
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fener’e boğa darbesi! Real Madrid'den fark yedi - SporFener’e boğa darbesi! Real Madrid'den fark yediFenerbahçe'nin 2 maçının yeri değişti! Euroleague açıkladı - SporFenerbahçe'nin 2 maçının yeri değişti!Juventus'ta Kenan Yıldız'ın yeni hocası belli oldu! Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılıyordu - SporKenan Yıldız'ın yeni hocası belli oldu!Bahis skandalına ilişkin o kulüpten açıklama! Kendi maçlarını örnek gösterdiler: Hakkaniyet istiyoruz - SporBahis skandalına ilişkin o kulüpten açıklama!Arda Güler'den büyük başarı! Real Madrid ödülü açıkladı - SporArda Güler'den büyük başarı! Real Madrid ödülü açıkladıBeşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Burak Sidar dönemi sona erdi: Yeni teknik direktör açıklandı - SporBeşiktaş'ta ayrılık: Kadın futbolda yeni hoca açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...