Victor Osimhen, sezon başından sonra devleri yine birbirine düşürdü! 10 haftalık resital yetti

ALİ NACİ KÜÇÜK - Türk futbol tarihinin transfer rekorunu kıran Victor Osimhen için Avrupa’nın devleri erkenden harekete geçti. Sarı kırmızılıların sezon başında 75 milyon avro ödeyerek Napoli’den tapusunu aldığı Nijeryalı yıldız, ligde geçen 10 haftada gösterdiği performansla, sezon başından bu yana kendisini isteyen kulüplerin yeniden iştahını kabarttı.

NAPOLİ'Yİ DİZE GETİRDİ

Katalan devi Barcelona ile Fransız ekibi PSG, sezon başında da Osimhen ile ilgilenmiş ancak Nijeryalı yıldız, 75 milyon avroluk serbest kalma maddesini ödemeyi kabul eden Galatasaray’dan başka bir kulübe gitmeyeceğini söyleyerek Napoli’yi de dize getirmişti.

İKİYE KATLARSA GİDER!

Bu sezon ligde oynadığı yedi maçta üç, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı iki maçta da üç gol atan Osimhen için bu kulüpler nabız yoklamaya başladı. Devler Ligi’nde en fazla isabetli şut çeken ikinci oyuncu konumunda olan Osimhen’in, Galatasaray ile dört yıllık kontratı bulunuyor. PSG ve Barcelona’nın dikkat kesildiği Osimhen için Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlandığı, sarı kırmızılıların ise 140 milyon avrodan aşağıya gelen hiçbir teklife cevap bile vermeyeceği belirtildi. Mundo Deportivo, Barcelona’nın Osimhen’i almakta çok istekli olduğunu ancak yüksek bonservis bedelinin Katalan ekibini düşündürdüğünü yazdı.

İlgili Haber Dünya devi, Kenan Yıldız ve Victor Osimhen'in peşinde: Kesin olarak istiyorlar

REKLAMDAN 2 MİLYON!

Victor Osimhen, attığı gollerle ve kazandırdığı puanlarla 75 milyon avroluk ücretinin üçte birini 10 haftada çıkardı. Devler Ligi’nden şimdiye kadar gelen 23 milyon avroluk gelirde başrol oynayan Osimhen, 400 bine ulaşan özel kiti ve forma satışıyla da kulübe ayrıca para kazandırmaya devam ediyor Nijeryalı yıldız şimdi de Next Level’ın reklamında oynayacak ve kulübe 2 milyon avro daha kazandıracak.

UĞURCAN KIZDIRACAK: BİZ KAZANACAĞIZ

Yaz transfer döneminde rekor bedelle Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır kariyerinde ilk defa kaptanlığını yaptığı Trabzonspor’a karşı forma giyecek. Millî kaleci, bir gazetecinin “Gözler senin üzerinde, ne hissediyorsun?” sorusu üzerine “İnşallah biz kazanırız” cevabını verdi.

İCARDİ İLE ABDÜLKERİM'İN DALYA HEYECANI

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, ile millî savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor maçında ‘dalya’ demeye hazırlanıyor. Her iki oyuncu da sarı kırmızılı formayla sahada yer alırsa 100. maçlarına çıkmış olacak. İcardi’nin yine ikinci yarıda forma giymesi bekleniyor.