Haberler > Spor > Osimhen'le forma değiştirdi, olanlar oldu! Olaitan tepkiler üzerine özür diledi

Osimhen'le forma değiştirdi, olanlar oldu! Olaitan tepkiler üzerine özür diledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Göztepe'de Beninli futbolcu Junior Olaitan, karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen'le formasını değiştirmiş, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 23 yaşındaki oyuncu, tepkiler üzerine özür mesajı paylaştı.

Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından İzmir ekibinde forma giyen Junior Olaitan, rakip takımdan Victor Osimhenile formasını değiştirmişti. Olaitan, o anı sosyal medya hesabından paylaşınca tepkilerin hedefinde yer aldı.

"KULÜBÜN KÜLTÜRÜNE AYKIRI BİR ŞEY YAPTIM"

23 yaşındaki Beninli futbolcu, forma değişikliğiyle ilgili tepkiler üzerine özür diledi.

Göztepe'nin genç oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı şerefli Göztepe taraftarına.

Herkese iyi bir hafta dilerim. Galatasaray maçını kazanamadığımız için takım olarak çok üzgünüz. İyi mücadele ettik ama beklenmeyen müdahaleler oldu ve maalesef maçı kaybettik. Karşı takım oyuncusu Osimhen ile Nijerya'nın Lagos kentinden süregelen bir dostluğumuz var ve yıllar sonra karşılaştığımızda formaları değiştirmek istedik. Bu kulübün kültürüne aykırı bir şey yaptığım için herkesten özür diliyorum.

Şimdi önümüzde gidilecek bir Avrupa var. Hep birlikte kenetlenerek hedefe doğru yürüyelim!

İnadına Göztepe!"

