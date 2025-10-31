Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe stoper takviyesi için milli yıldıza haber yolladı! Bekle bizi Demiral

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe stoper takviyesi için milli yıldıza haber yolladı! Bekle bizi Demiral
Kim Min-jae için İtalyan devlerinin devreye girmesi üzerine Merih Demiral ile temasa geçen sarı lacivertliler, “Bizim önceliğimiz sensin, kimseye söz verme” diyerek ilk adımı attı.

Şampiyonluk hedefindeki Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu takviye etmekte kararlı. Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertli yönetim, stoper için ilk sıraya Kim Min-jae’yi yazmıştı.

MECBURİ DEĞİŞİKLİK

Ancak Bayern Münih’in Güney Koreli yıldızı ucuza bırakmaya yanaşmaması ve İtalya’dan Juventus, İnter, Milan üçlüsünün transfer yarışına girmesi Fenerbahçe’nin alternatif isimlere yönelmesine yol açtı. Sarı lacivertliler, Tedesco’nun da onayıyla altyapıdan yetişen ancak A takımda hiç forma giymeyen Merih Demiral’ı yuvaya döndürmek için harekete geçti.

UCUZA GELEBİLİR

Son üç sezondur Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’de forma giyen Merih ile temas kuran Fenerbahçe, niyetini açık etti. Al Ahli, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki millî yıldıza yeni mukavele teklif ederken, sarı lacivertliler, “Sakın imza atma, seni istiyoruz” haberini yolladı. Avrupa’ya geri dönmek isteyen, Merih’in bu tekliften memnuniyet duyduğu ve içinde ukde kalan sarı lacivertli formayı giymeyi çok istediği öğrenildi. Sarı lacivertliler piyasa değeri 13 milyon avro olan Merih için bonservis ödemek istemese de transferin düşük bir rakama bitebileceği ifade edildi.

