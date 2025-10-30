Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'nin 2 maçının yeri değişti! Euroleague açıkladı

EuroLeague'de Fenerbahçe'nin 11 Kasım Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv ile oynayacağı ve 13 Kasım Perşembe günü ise Hapoel IBI Tel Aviv ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı maçların yeri değiştirildi. İki maç güvenlik gerekçesiyle Münih'te oynanacak.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının EuroLeague'de oynayacağı 2 maçın yerinin değiştirildiğini açıkladı.

TEL AVİV'DEKİ MAÇLAR MÜNİH'E ALINDI 

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 11 Kasım Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv, 13 Kasım Perşembe günü ise Hapoel IBI Tel Aviv ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynaması gereken EuroLeague 10. ve 11. hafta müsabakaları, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede, taraftarlarımızın katılımına açık olacak şekilde oynanacaktır. Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde; Müsabakalara, yerel otoriteler tarafından bu müsabakaların oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşılayabilen Almanya’nın Münih şehrindeki SAP Garden’ın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir. Müsabakaların başlama saati, bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirmeler resmi internet sitemizden yapılacaktır" denildi.

