Juventus'ta Kenan Yıldız'ın yeni hocası belli oldu! Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Juventus'ta Kenan Yıldız'ın yeni hocası belli oldu! Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Güncelleme:
A Milli Takım futbolcularından Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Igor Tudor ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Luciano Spalletti'yi getirdi. 2022/23 sezonunun sonunda Napoli ile Serie A şampiyonluğunu kazanan Spalletti, bu yılın haziran ayına kadar İtalyan milli takımının baş antrenörü olarak görev yaptı.

Igor Tudor'un gönderilmesinin ardından milli oyuncu Kenan Yıldız'ın da forma giydiği Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, bir dönem Fenerbahçe ile de ismi anılan Luciano Spalletti'nin takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtildi.

JUVENTUS KAÇINCI SIRADA?

Juventus kulübü, 66 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Juventus, Serie A'da 12 puanla 9. sırada yer alıyor.

NAPOLİ'DE TARİHİ ŞAMPİYONLUK

Spalletti, 2009'dan 2014'e kadar Zenit St. Petersburg'u yönetti ve iki lig şampiyonluğu, bir yerel kupa ve Rusya Süper Kupası kazandı, ardından Roma ve ardından Inter'in başına geçmek için İtalya'ya döndü.

2022/23 sezonunun sonunda Napoli ile Serie A şampiyonluğunu kazanan Spalletti, bu yılın haziran ayına kadar İtalyan milli takımının baş antrenörü olarak görev yaptı.

