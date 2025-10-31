Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da 5 katlı bina yandı! Çok sayıda kişi hastanelik oldu

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Esenler'de gece yarısı 5 katlı bir binada çıkan yangın dehşet saçtı. İnsanlar içerde mahsur kalırken itfaiye ekipleri de 'geç geldi' iddiası ile büyük tepki topladı. Yangın hızlı müdahale ile sonlandırıldı, etkilenen 15 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Nine Hatun Mahallesi 153. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İNSANLAR MAHSUR KALDI

Merdiven boşluğunda oluşan duman nedeniyle bina sakinleri içeride mahsur kaldı.

İstanbul'da 5 katlı bina yandı! Çok sayıda kişi hastanelik oldu - 1. Resim

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

15 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yangında dumandan etkilenen 15 bina sakini, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

"İTFAİYE GEÇ GELDİ" İDDİASI! KAVGA ÇIKTI... 

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahale ettiğini iddia eden bina sakinleri arbedeye neden oldu. Polis ekipleri, olaya müdahale ederek sokakta güvenlik önlemi aldı.

