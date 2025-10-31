Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi: İki tutuklama, rezil görüntülere de erişim engeli!
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Beyoğlu’nda boynuna tasma taktığı kadını sokakta gezdiren şahıs ve kadının tutuklandığı bildirildi. Sosyal medyada büyük tepki çeken olayla ilgili iki kişi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezaevine gönderildi. Görüntülere erişim engeli getirildi.
Utandıran görüntüler, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Beyoğlu'ndan geldi. Büyükhendek Caddesi'nde bir şahıs tasma taktığı kadını sokakta dizlerinin üzerinde yürüttü.
Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma sonucu söz konusu görüntülerdeki şahısların U.Y. (27) ve kadının da N.B.(57) olduğu belirlendi. Şüpheli şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
İki şahıs, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı. Yayınlanan görüntülere ise erişim engeli getirildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar