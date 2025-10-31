Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bodrum'da CHP'li meclis üyesine 'rüşvet' gözaltısı: Detaylar ortaya çıktı

Bodrum'da CHP'li meclis üyesine 'rüşvet' gözaltısı: Detaylar ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bodrum&#039;da CHP&#039;li meclis üyesine &#039;rüşvet&#039; gözaltısı: Detaylar ortaya çıktı
Rüşvet, CHP, Belediye Meclisi, Gözaltı, Bodrum, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde CHP’li belediye meclis üyesi N.A., müteahhitten inşaat yolunu açtırmak için rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı. İhbar müteahhitten gelirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde müteahhitlik yapan iş adamı, CHP'li belediye meclis üyesi N.A’nın rüşvet istediği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından şüpheli N.A. gözaltına alındı.

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gümbet Mahallesi'ndeki KOM Büro Amirliğine götürülen N.A’nın ifade işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan N.A’nın müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi: İki tutuklama, rezil görüntülere de erişim engeli!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merkez Bankası Papara’nın faaliyet iznini iptal etti - GündemMerkez Bankası'ndan Papara kararı!'En büyük tek adamlığı CHP yapıyor!' Sevigen'den 'Bu partiyi sokakta mı buldunuz?' çıkışı... - Gündem'En büyük tek adamlığı CHP yapıyor!'Ali Babacan, AK Parti'ye geri mi dönüyor? Cumhurbaşkanlığından dikkat çeken açıklama! - GündemCumhurbaşkanlığının açıklaması dikkat çekici!İstanbul'da 'ateşkese devam' kararı çıktı! Afganistan ve Pakistan, Türkiye'de anlaştı - Gündemİstanbul'da 'ateşkese devam' kararı çıktı!Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi yakalandı! Savcılık yazısında dikkat çeken 'çete' savaşları - GündemSuikastın bir numarası yakalandı!AKINCI ve KEMANKEŞ güçlerini birleştirdi! Gökyüzünde gurur veren test - GündemAKINCI ve KEMANKEŞ güçlerini birleştirdi! Gurur veren test
Sonraki Haber Yükleniyor...