Bodrum'da CHP'li meclis üyesine 'rüşvet' gözaltısı: Detaylar ortaya çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde CHP’li belediye meclis üyesi N.A., müteahhitten inşaat yolunu açtırmak için rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı. İhbar müteahhitten gelirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde müteahhitlik yapan iş adamı, CHP'li belediye meclis üyesi N.A’nın rüşvet istediği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından şüpheli N.A. gözaltına alındı.
İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gümbet Mahallesi'ndeki KOM Büro Amirliğine götürülen N.A’nın ifade işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan N.A’nın müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.
