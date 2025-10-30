AKINCI ve KEMANKEŞ güçlerini birleştirdi! Gökyüzünde gurur veren test

Türk savunma sanayinde her geçen gün gurur verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BAYKAR'IN 2 GÖZDESİ GÜÇ BİRLEŞTİRDİ

Baykar resmi Next Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, KEMANKEŞ'in "Atış, Seyir ve Dalış Testi'ne yer verildi.

Paylaşılan videoda, KEMANKEŞ füzesinin Bayraktar AKINCI ile ortak çalışmasında testi başarı ile tamamladığı görülüyor.

BAYKAR KEMANKEŞ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen KEMANKEŞ 1, 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilendi. KEMANKEŞ 1, adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alıyor.

KEMANKEŞ 1, Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapacak. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

KEMANKEŞ 1 teknik özellikleri: