Bayraktar TB2 yüksek uçtu, tam isabet vurdu! KEMANKEŞ testi başarıyla tamamlandı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Bayraktar TB2 İHA ile yapılan “KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi” testi başarıyla tamamlandı. Geliştirici firma BAYKAR ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, atış testine ait görüntüleri X’te yayınladı.
Türkiye, savunma sanayi alanında gurur verici atılımlarına devam ediyor.
Türkiye'nin gözbebeği Bayraktar serisinin TB2 modeli, bir testi daha başarıyla tamamladı.
BİR TEST DAHA BAŞARIYLA SONUÇLANDI
Bayraktar TB2 İHA ile yapılan “KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi” testi başarıyla tamamlandı. Geliştirici firma BAYKAR ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, atış testine ait görüntüleri X’te yayınladı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş