DEM Parti'den CHP'ye 'işçi kıyımı' tepkisi

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "İşçi kıyımının türlü yöntemleri uygulanıyor. Bir performans düşüklüğü sopası var. Bunlar yetmezmiş gibi havuz sistemiyle işçiler havuza alınarak, ücretsiz izne çıkartılıp kazanılmış haklarından mahrum bırakılıyorlar." görüşlerini öne sürdü.

Doğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de bir tekstil firması çalışanlarının grev kararı almasının ardından 15 işçinin hukuksuz şekilde işten çıkarıldığını söyledi.

İzmir'deki bir conta firmasında grev yapan işçileri de ziyaret ettiğini anlatan Doğan, işçilerin insanca bir hayat için mücadele ettiğini belirtti. Bu durumu kabul etmediklerini dile getiren Doğan, işçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

"İZMİR BB'NDE İŞÇİ KIYIMI YAŞANIYOR"

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik eleştirilerde bulunan Doğan, "Maalesef bir süredir İzmir Büyükşehir Belediyesinde türlü yöntemlerle işçi kıyımı yaşanıyor." dedi.

DEM Parti'li Doğan, belediyenin çalışanları işten çıkarmak için birçok yöntemi uyguladığını belirterek, "İşçi kıyımının türlü yöntemleri uygulanıyor. Bir performans düşüklüğü sopası var. Bunlar yetmezmiş gibi havuz sistemiyle işçiler havuza alınarak, ücretsiz izne çıkartılıp kazanılmış haklarından mahrum bırakılıyorlar." sözlerini sarf etti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, düzenlediği basın toplantısında, TBMM'deki tadilat çalışmalarını eleştirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü anımsatan Gergerlioğlu, binanın altında metro inşaatı olduğunu söyledi. Bu konuda resmi açıklama yapılmasını isteyen Gergerlioğlu, "Buradan Gebze Belediyesine soruyorum: müteahhit size, 'binadan çatırtılar geliyor, bakın' dedi mi, demedi mi?" sözlerini sarf etti.