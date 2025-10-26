Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyeti ile görüşmesi ertelendi! İşte yeni tarih

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın Türkiye'den tamamen çekileceğini duyurmasıyla tarihi bir gün daha yaşandı.

Açıklamalar peş peşe gelirken dikkat çeken bir erteleme haberi geldi.

GÖRÜŞME PERŞEMBE GÜNÜNE ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce 28 Ekim'de DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edeceği duyurulmuştu. Bugün ise görüşmenin 30 Ekim Perşembe gününe alındığı bildirildi.

Ziyaretin saati ise henüz açıklanmadı.

DAHA ÖNCE 2 KEZ KABUL ETMİŞTİ

Erdoğan geçtiğimiz dönemde de DEM heyetini 2 kez kabul etmişti. Bu görüşmelerin ilki 10 Nisan'da, ikincisi ise 7 Temmuz'da Külliye'de gerçekleşmişti.