Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? EuroLeague 8. Hafta

Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? EuroLeague 8. Hafta

- Güncelleme:
THY EuroLeague’in 8. haftasında Avrupa basketbolunun iki devi Real Madrid ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi canlı yayınlanacak belli oldu!

EuroLeague’de heyecan bu hafta Movistar Arena’ya taşınıyor. Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi canlı yayınlanacak netlik kazandı!

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

THY EuroLeague 8. haftasında Real Madrid ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Movistar Arena’da oynanacak Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi ayrıca S Sport Plus platformu üzerinden de takip edebilecek.

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Basketbolseverlerin merakla beklediği dev mücadele Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı şifreli yayınlanacak. Karşılaşma yalnızca S Sport ve S Sport Plus aboneleri tarafından izlenebilecek. 

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

EuroLeague’in 8. hafta mücadelesi olan Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak.

KİMLER KESİK?

Fenerbahçe Beko’da sakatlıklar nedeniyle iki önemli isim kadroda yer almayacak. Tedavisi devam eden Arturs Zagars ve bireysel çalışmalarını sürdüren Brandon Boston Jr., Real Madrid deplasmanında forma giyemeyecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

