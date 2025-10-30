Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahis skandalına ilişkin o kulüpten açıklama! Kendi maçlarını örnek gösterdiler: Hakkaniyet istiyoruz

Bahis skandalına ilişkin o kulüpten açıklama! Kendi maçlarını örnek gösterdiler: Hakkaniyet istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu tarafından önceki gün duyurulan bahis skandalının ardından profesyonel liglerde görev yapan 152 hakem, Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bahis skandalının ardından birçok kulüp yöneticisi ve futbol takımlarının resmi hesaplarından açıklama yapıldı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'dan dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından önceki gün duyurulan bahis skandalının ardından profesyonel liglerde görev yapan 152 hakem, Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

BOLUSPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, "bahis oynama" gerekçesiyle 152 hakemin PFDK'ye sevkine ilişkin "futbolcuların alın terine, taraftarın desteğine ve camianın emeğine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edileceğini" açıkladı.

Kulübün X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, bu sezon oynanan Boluspor-Vanspor (2-3) ve Boluspor-Esenler Erokspor (1-3) karşılaşmalarında görev alan hakemlerin de yer aldığı bazı isimlerin, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynadıkları" iddiasıyla Futbol Disiplin Talimatının 57. maddesi uyarınca 28 Ekim'den itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği hatırlatıldı.

Kulübün, adil, temiz ve güvenilir futbol ortamı için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağı vurgulanan açıklamada, "Futbolcuların alın terine, taraftarlarımızın desteğine ve camianın emeğine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, (Türkiye Futbol Federasyonu) TFF Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF yönetim kurulunun Türk futbolunda adalet, şeffaflık ve güven ortamını tesis etme yönündeki kararlı duruşunu destekliyor, sürecin hakkaniyetle sonuçlanacağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

27 Ekim Pazartesi günü Riva'da basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi. Üst klasman 7 hakem,  üst klasman 15 yardımcı hakem, 36 klasman hakem, 94 klasman yardımcı hakem var" açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Basın toplantısıyla 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 defa oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı ortaya çıktı.

TFF Hukuk Müşavirliği, bahis skandalına karışan 152 hakemi PFDK'ya sevk etti. Futbol Disiplin Talimatı’nın 57'nci maddesi uyarınca sevki yapılan hakemler, 3 aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası alma tehlikesiyle karşı karşıya. Disiplin Talimatı uyarınca, 45 gün ve üzeri hak mahrumiyeti alan isimlerin hakemlik kariyeri sona erecek.

