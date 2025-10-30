Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > MHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de 12'nci haftanın hakemleri

MHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de 12'nci haftanın hakemleri

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MHK duyurdu: TFF 1&#039;inci Lig&#039;de 12&#039;nci haftanın hakemleri
TFF, MHK, 12. Hafta, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol 1'inci Lig'in 12'nci haftasında 31 Ekim, 1 Kasım, 2 Kasım ve 3 Kasım tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 12'nci hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

MHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de 12'nci haftanın hakemleri - 1. Resim

31 Ekim Cuma
20.00 Atakaş Hatayspor-Erzurumspor: Alpaslan Şen

1 Kasım Cumartesi
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: Ayberk Demirbaş
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor: Yiğit Arslan
19.00 Serikspor-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen

2 Kasım Pazar
13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: Melih Aldemir
13.30 İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor: Gürcan Hasova
16.00 Boluspor-Sipay Bodrum FK: Erdem Mertoğlu
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik

3 Kasım Pazartesi
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin
20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK: Ömer Faruk Turtay

Kaynak: Anadolu Ajansı

Adana'da depremde 96 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahis skandalı sonrası Süper Lig'de ilk atama: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu - SporSkandal sonrası Süper Lig'de ilk atama: Derbi hakemi...Merve Dinçel Kavurat'tan altın madalya: Üst üste ikinci defa dünya şampiyonu - SporMerve Dinçel'den altın: Üst üste ikinci defa dünya şampiyonuFatih Tekke kararını verdi: Trabzonspor'un Galatasaray maçı 11'i netleşiyor - SporTrabzon'un G.Saray maçı 11'i: Tek isim kaldıSinan Şamil Sam'sız 10 yıl! Boksta tarih yazan Türk: Boğaz'ın Boğası - SporTam 10 yıl geçti! Boksta tarih yazan Türk: Boğaz'ın BoğasıSüper Lig'de derbi heyecanı: İşte kritik haftanın programı... - SporSüper Lig'de derbi heyecanı: Kritik haftanın programı...Zorbay Küçük, Çağlayan Adliyesi'nde! Suç duyurusu ve ilk açıklama: Üye olmadım, bahis oynamadım - SporSuç duyurusu! Zorbay Küçük'ten ilk açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...