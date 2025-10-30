MHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de 12'nci haftanın hakemleri
Trendyol 1'inci Lig'in 12'nci haftasında 31 Ekim, 1 Kasım, 2 Kasım ve 3 Kasım tarihlerinde oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 12'nci hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
31 Ekim Cuma
20.00 Atakaş Hatayspor-Erzurumspor: Alpaslan Şen
1 Kasım Cumartesi
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: Ayberk Demirbaş
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor: Yiğit Arslan
19.00 Serikspor-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen
2 Kasım Pazar
13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler: Melih Aldemir
13.30 İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor: Gürcan Hasova
16.00 Boluspor-Sipay Bodrum FK: Erdem Mertoğlu
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor: Davut Dakul Çelik
3 Kasım Pazartesi
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor: Ömer Faruk Gültekin
20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK: Ömer Faruk Turtay