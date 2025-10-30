Süper Lig'de derbi heyecanı: İşte kritik haftanın programı...
Trendyol Süper Lig'de 11'inci haftanın perdesi 31 Ekim Cuma akşamı açılacak. Namağlup Galatasaray'ın 28 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de yeni hafta, biri derbi olmak üzere iki önemli karşılaşmaya sahne olacak: Beşiktaş - Fenerbahçe ve Galatasaray - Trabzonspor.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ile Domenico Tedesco liderliğindeki Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak derbide kozlarını paylaşacak. Haftanın bir diğer önemli mücadelesinde ise Galatasaray ile Trabzonspor, 1 Kasım Cumartesi saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
31 Ekim Cuma
20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)
1 Kasım Cumartesi
17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
2 Kasım Pazar
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)
3 Kasım Pazartesi
20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil)
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)
20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)