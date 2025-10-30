Süper Lig'de derbi heyecanı: İşte kritik haftanın programı...

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ile Domenico Tedesco liderliğindeki Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak derbide kozlarını paylaşacak. Haftanın bir diğer önemli mücadelesinde ise Galatasaray ile Trabzonspor, 1 Kasım Cumartesi saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

31 Ekim Cuma

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

1 Kasım Cumartesi

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

3 Kasım Pazartesi

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)