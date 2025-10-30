Fatih Tekke kararını verdi: Trabzonspor'un Galatasaray maçı 11'i netleşiyor

Trabzonspor, zirve yarışında kritik bir mücadeleye çıkacak. Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında lider Galatasaray'a konuk olacak. Son 4 maçını kazanan Karadeniz temsilcisinin teknik patronu Fatih Tekke, sahaya süreceği 11'i bir oyuncu dışında belirledi.

GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'İ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Karadeniz ekibinde kalede Andre Onana olacak. Savunmanın sağında Wagner Pina, solunda Mustafa Eskihellaç görev alacak. Stoper hattı Arseniy Batagov ve Stefan Savic ikilisinden oluşacak.

TEK SORU İŞARETİ OKAY YOKUŞLU

Merkezde Tim Jabol Folcarelli ve Christ Oulai görev yapacak. Bu oyuncuların yanında, sakatlığını atlatması halinde Okay Yokuşlu'nun forma giymesi bekleniyor.

Hücum hattının solunda Felipe Augusto, sağında Oleksandr Zubkov olacak. Fatih Tekke, ileri uçta ise Paul Onuachu'ya görev verecek.