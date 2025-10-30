Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatih Tekke kararını verdi: Trabzonspor'un Galatasaray maçı 11'i netleşiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de geride kalan 10 haftada topladığı 23 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, 28 puanı bulunan lider Galatasaray ile 1 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, zirve mücadelesinde sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda netleştirdi.

Trabzonspor, zirve yarışında kritik bir mücadeleye çıkacak. Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında lider Galatasaray'a konuk olacak. Son 4 maçını kazanan Karadeniz temsilcisinin teknik patronu Fatih Tekke, sahaya süreceği 11'i bir oyuncu dışında belirledi.

GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'İ 

TRT Spor'da yer alan habere göre; Karadeniz ekibinde kalede Andre Onana olacak. Savunmanın sağında Wagner Pina, solunda Mustafa Eskihellaç görev alacak. Stoper hattı Arseniy Batagov ve Stefan Savic ikilisinden oluşacak.

Fatih Tekke kararını verdi: Trabzonspor'un Galatasaray maçı 11'i netleşiyor - 1. Resim

TEK SORU İŞARETİ OKAY YOKUŞLU

Merkezde Tim Jabol Folcarelli ve Christ Oulai görev yapacak. Bu oyuncuların yanında, sakatlığını atlatması halinde Okay Yokuşlu'nun forma giymesi bekleniyor.

Fatih Tekke kararını verdi: Trabzonspor'un Galatasaray maçı 11'i netleşiyor - 2. Resim

Hücum hattının solunda Felipe Augusto, sağında Oleksandr Zubkov olacak. Fatih Tekke, ileri uçta ise Paul Onuachu'ya görev verecek.

 

