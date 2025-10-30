Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Merve Dinçel Kavurat'tan altın madalya: Üst üste ikinci defa dünya şampiyonu

Merve Dinçel Kavurat'tan altın madalya: Üst üste ikinci defa dünya şampiyonu

- Güncelleme:
Çin'de düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kg'da Merve Dinçel Kavurat, finalde Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 yenerek, altın madalya kazandı. Milli sporcu, üst üste ikinci defa dünya şampiyonu olmayı başardı.

Merve Dinçel Kavurat, Çin'de düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kg'da, finalde Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 yendi. Milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci defa dünya şampiyonu ünvanını elde etti.

