Merve Dinçel Kavurat'tan altın madalya: Üst üste ikinci defa dünya şampiyonu

Merve Dinçel Kavurat, Çin'de düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kg'da, finalde Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 yendi. Milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci defa dünya şampiyonu ünvanını elde etti.