Nafia Kuş Aydın'dan altın madalya: Peş peşe ikinci dünya şampiyonluğu

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre; Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nın 4'üncü gününde tatamiye çıkan Nafia Kuş Aydın, ilk turu bay geçti. Milli sporcu, Bulgaristan'dan Kalina Boyadzhieva'yı, Fildişi Sahili'nden Katherine Bathily'yi, Polonya'dan Dagmara Haremza'yı ve Büyük Britanya'dan Lauren Williams'ı yenerek adını finale yazdırdı.

PEŞ PEŞE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

30 yaşındaki milli tekvandocu, finalde Özbek Svetlana Osipova'yı geriden gelip 2-1 mağlup ederek, 2023'ten sonra yeniden dünya şampiyonu oldu.

Öte yandan erkekler 80 kiloda yarışan Yiğithan Kılıç, ilk turda Kuveyt'ten Bader Elherais'i yendi ancak ikinci turda Burkina Faso'dan Faysal Sawadogo ile yaptığı maçı kaybederek elendi.

4 GÜNDE 5 MADALYA

Türk tekvandocuların 2025 dünya şampiyonasının 4'üncü günü sonundaki madalya sayısı, 5'e (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) yükseldi.