Elif Sude Akgül'den tarihi başarı: İlk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

Çin'in Wuxi kentindeki 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular Elif Sude Akgül ve Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı.

Kadınlar 49 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Elif Sude, ikinci turda Andorra'dan Naiara Linan Pardo'yu, üçüncü turda Avustralya'dan Saffron Tambyrajah'ı yenerek, çeyrek finale yükseldi. Almanya'dan Supharada Ateşli'yi çeyrek finalde mağlup eden Elif Sude, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Xiaolu Fu'yu geçerek adını finale yazdırdı.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Sakatlığı da bulunan Elif Sude Akgül, finalde Tayvanlı You-yun Liu'ya mağlup oldu. Alt yaşlarda Avrupa şampiyonluğu bulunan 19 yaşındaki milli sporcu, katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Ömer Faruk Dayıoğlu, İranlı Mahdi Hajimousaei ile yaptığı üçüncü tur maçını kaybederek, şampiyonaya veda etti.