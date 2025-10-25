Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Elif Sude Akgül'den tarihi başarı: İlk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'de düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül, gümüş madalyanın sahibi oldu. Finalde Tayvanlı You-yun Liu'ya yenilen 19 yaşındaki  milli sporcu, katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Çin'in Wuxi kentindeki 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular Elif Sude Akgül ve Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı.

Kadınlar 49 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Elif Sude, ikinci turda Andorra'dan Naiara Linan Pardo'yu, üçüncü turda Avustralya'dan Saffron Tambyrajah'ı yenerek, çeyrek finale yükseldi. Almanya'dan Supharada Ateşli'yi çeyrek finalde mağlup eden Elif Sude, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Xiaolu Fu'yu geçerek adını finale yazdırdı.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Sakatlığı da bulunan Elif Sude Akgül, finalde Tayvanlı You-yun Liu'ya mağlup oldu. Alt yaşlarda Avrupa şampiyonluğu bulunan 19 yaşındaki milli sporcu, katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Ömer Faruk Dayıoğlu, İranlı Mahdi Hajimousaei ile yaptığı üçüncü tur maçını kaybederek, şampiyonaya veda etti.

