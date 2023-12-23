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    Altın madalyasını Filistin'e adadı! Milli sporcu Elif Sude Akgül, 2024 Paris Olimpiyatlarına kota aldı

    Milli tekvandocu Elif Sude Akgül, Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen organizasyonda altın madalyaya ulaşarak Paris 2024 Olimpiyatları'na kota almayı başardı.

    Altın madalyasını Filistin&#039;e adadı! Milli sporcu Elif Sude Akgül, 2024 Paris Olimpiyatlarına kota aldı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli sporcu Elif Sude Akgül, tekvando baranşında gururlandırmaya devam ediyor.

    Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen organizasyonda altın madalyaya ulaşan Elif Sude, Paris 2024 Olimpiyatları'na kota alırken, 18 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oldu.

    Altın madalyasını Filistin'e adadı! Milli sporcu Elif Sude Akgül, 2024 Paris Olimpiyatlarına kota aldı

    'FİLİSTİN'DEKİ ÇOCUKLARA ADADI'

    Elif Sude Akgül'ün antrenörü Çağrı Kızıl, yaptığı açıklamada, "Elif’i 7 yılda Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve şimdi ise Dünya Grand Slam Şampiyonluğu'na ulaştırmanın büyük gururunu yaşıyorum. Bu güzel anlamlı başarıyı Filistin’de hayatını kaybeden tüm çocuklara adıyoruz, onlar için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Tekvando Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 49 kiloda, dünya şampiyonu olan ve 2023 yılının en iyi kadın sporcusu seçilen Merve Dinçel Kavurat'ın temsil edeceğini duyurmuştu.

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    2024 Paris Olimpiyat Oyunları
    Haberler > Spor > Altın madalyasını Filistin'e adadı! Milli sporcu Elif Sude Akgül, 2024 Paris Olimpiyatlarına kota aldı
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