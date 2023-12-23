Altın madalyasını Filistin'e adadı! Milli sporcu Elif Sude Akgül, 2024 Paris Olimpiyatlarına kota aldı

23 Aralık 2023 10:55 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 11:02

Milli sporcu Elif Sude Akgül, tekvando baranşında gururlandırmaya devam ediyor.

Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen organizasyonda altın madalyaya ulaşan Elif Sude, Paris 2024 Olimpiyatları'na kota alırken, 18 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oldu.

'FİLİSTİN'DEKİ ÇOCUKLARA ADADI'

Elif Sude Akgül'ün antrenörü Çağrı Kızıl, yaptığı açıklamada, "Elif’i 7 yılda Türkiye Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve şimdi ise Dünya Grand Slam Şampiyonluğu'na ulaştırmanın büyük gururunu yaşıyorum. Bu güzel anlamlı başarıyı Filistin’de hayatını kaybeden tüm çocuklara adıyoruz, onlar için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekvando Federasyonu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 49 kiloda, dünya şampiyonu olan ve 2023 yılının en iyi kadın sporcusu seçilen Merve Dinçel Kavurat'ın temsil edeceğini duyurmuştu.