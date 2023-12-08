IOC, Rus ve Belaruslu atletlerin 2024 Paris'te yarışabileceğini duyurdu

8 Aralık 2023 20:07 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 20:12

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Rus ve Belaruslu sporcular 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışabilecek mi? Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus sporcuların olimpiyatlara tarafsız olarak katılmalarının engellenmesi yönünde çağrıda bulunmuştu ancak IOC kararını açıkladı.

BAYRAK, AMBLEM VE MARŞ YOK

IOC'den yapılan açıklamaya göre olimpiyatlarda, Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşlar kullanılamayacak. Paris 2024'e tarafsız olarak katılacak Rus ve Belaruslu atletlerden, diğer sporcular için geçerli olan tüm anti-doping kurallarını karşılamaları istenecek.

Her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkili, oyunlar kapsamında Paris'e davet edilmeyecek ve akredite olamayacak. Ukrayna'ya yönelik yürütülen savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların Paris 2024'e katılmasına ise izin verilmeyecek.

IOC, ekim ayında Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerinin "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını açıklamıştı.