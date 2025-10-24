Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > 2022'de altın, 2025'te gümüş madalya! Milli cimnastikçi Adem Asil, dünya ikincisi oldu

2022'de altın, 2025'te gümüş madalya! Milli cimnastikçi Adem Asil, dünya ikincisi oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Endonezya’nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden Adem Asil, erkekler bireysel halka aletinde gümüş madalya kazandı.

Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 6'ncı gününde erkekler bireysel halka aleti finali yapıldı. Elemelerde 14.466 puan toplayarak 4'üncü sıradan finale yükselen Adem Asil, 14.566 puanla ABD'li Donnell Whittenburg'ün (14.700) gerisinde 2'nciliği elde etti.

2022'de altın, 2025'te gümüş! Milli cimnastikçi Adem Asil, dünya ikincisi oldu - 1. Resim

SON 3 YILDA BİR ALTIN, BİR GÜMÜŞ

Halka aletinde 2022 yılındaki dünya şampiyonasında altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli cimnastikçi, bu defa gümüş madalya aldı.

2022'de altın, 2025'te gümüş! Milli cimnastikçi Adem Asil, dünya ikincisi oldu - 2. Resim

TEK MADALYA ADEM ASİL'DEN

Türkiye Milli Takımı, Adem'in podyumuyla 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı tek madalyayla tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

