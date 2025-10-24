2022'de altın, 2025'te gümüş madalya! Milli cimnastikçi Adem Asil, dünya ikincisi oldu
Endonezya’nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden Adem Asil, erkekler bireysel halka aletinde gümüş madalya kazandı.
Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 6'ncı gününde erkekler bireysel halka aleti finali yapıldı. Elemelerde 14.466 puan toplayarak 4'üncü sıradan finale yükselen Adem Asil, 14.566 puanla ABD'li Donnell Whittenburg'ün (14.700) gerisinde 2'nciliği elde etti.
SON 3 YILDA BİR ALTIN, BİR GÜMÜŞ
Halka aletinde 2022 yılındaki dünya şampiyonasında altın madalya kazanan 26 yaşındaki milli cimnastikçi, bu defa gümüş madalya aldı.
TEK MADALYA ADEM ASİL'DEN
Türkiye Milli Takımı, Adem'in podyumuyla 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı tek madalyayla tamamladı.
