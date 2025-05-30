Milli cimnastikçi Adem Asil'den bir altın madalya daha
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazandı.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Adem Asil, erkekler bireysel genel tasnifte mücadele ettiği 6 alette toplam 82.398 puanla altın madalya kazandı.
GENEL TASNİFTE BİR ALTIN KAZANMIŞTI
Adem Asil, geçtiğimiz gün ise bireysel genel tasnifte bir altın madalya kazanmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru