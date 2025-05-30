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Milli cimnastikçi Adem Asil'den bir altın madalya daha

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Milli cimnastikçi Adem Asil&#039;den bir altın madalya daha
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazandı.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Adem Asil, erkekler bireysel genel tasnifte mücadele ettiği 6 alette toplam 82.398 puanla altın madalya kazandı.

GENEL TASNİFTE BİR ALTIN KAZANMIŞTI

Adem Asil, geçtiğimiz gün ise bireysel genel tasnifte bir altın madalya kazanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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