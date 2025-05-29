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Adem Asil kimdir, nereli? Artistik jimnastik branşında yarışıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adem Asil kimdir, nereli? Artistik jimnastik branşında yarışıyor
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2025 Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanan Adem Asil kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Adem Asil nereli ve kökeni gündeme geldi.

Milli jimnastikçi Adem Asil, 2025 Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bir kez daha zirveye çıktı. Almanya’da düzenlenen şampiyonada bireysel genel tasnifte 82.398 puanla altın madalya kazanan Asil, halka aletinde de finale kalarak Türkiye’yi gururlandırdı. 

ADEM ASİL KİMDİR?

Adem Asil, 21 Şubat 1999’da Mısır’ın İskenderiye kentinde doğdu. 2017’de Türk vatandaşlığına geçti. Abdelrahman Elgamal adıyla Mısır Milli Takımı’nda kariyerine başlayan Asil, 2017’de Türkiye’ye taşındı. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim alarak Türkçe’yi akıcı bir şekilde öğrendi. 2021’de Adem Asil adıyla yarışmaya başlayan sporcu, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil ediyor. 

2022 Akdeniz Oyunları’nda altın, 2023 Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnif ve halka aletinde altın madalyalar kazanan Asil, 2022 Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde dünya şampiyonu oldu.

Adem Asil kimdir, nereli? Artistik jimnastik branşında yarışıyor - 1. Resim

ADEM ASİL NERELİ, KÖKENİ NE?

Adem Asil, Mısır’ın İskenderiye kentinde doğdu. Mısır kökenli Türk vatandaşı oldu. Jimnastiğe askeri bir okulun spor merkezinde hobi olarak başladı ve kısa sürede Mısır Milli Takımı’na seçildi. 2017’de, 18 yaşındayken ailesini Mısır’da bırakarak Türkiye’ye geldi ve Türk vatandaşlığına geçti. 

Türkiye’ye geldikten sonra Mersin, Konya ve Antalya gibi şehirlerde düzenlenen uluslararası organizasyonlarda madalyalar kazanan Asil, Türk jimnastiğine damga vurdu.

Adem Asil kimdir, nereli? Artistik jimnastik branşında yarışıyor - 2. Resim

ADEM ASİL NE ŞAMPİYONU OLDU?

Adem Asil, 2022 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda halka aletinde ve 2023 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda bireysel genel tasnif ile halka aletinde altın madalya kazanarak dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. 2025’te Almanya’da düzenlenen Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte 82.398 puanla bir kez daha Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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