Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı!

Milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnifte altın madalya kazandı.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnifte altın madalya kazandı.

Adem Asil'den altın madalya! Almanya'da birinci oldu - 1. Resim

Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın 4. gününün akşam seansında erkekler bireysel genel tasnif finali yapıldı.

Yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunan Adem Asil, elde ettiği 82.398 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Adem Asil, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo'yu bırakmak istemiyor!Künefeci, FETÖ'nün paravan şirketi çıktı! 13 kişi tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo'yu bırakmak istemiyor! - SporSuudi Arabistan, Cristiano Ronaldo'yu bırakmak istemiyor!Fatih Terim'den Muslera'ya veda mesajı: "Her şey için teşekkürler, evlat!" - SporFatih Terim'den Muslera'ya veda mesajı!Barcelona, Rashford için harekete geçti! Deco'dan 4 yıldızlık liste - SporBarcelona, Rashford için harekete geçti! Deco'dan 4 yıldızlık listeValentin Rosier'in yeni adresi Osasuna oldu - SporValentin Rosier'in yeni adresi Osasuna olduBaşakşehir Başkanı Gümüşdağ: "Piatek, Al-Duhail'e transfer olabilir" - SporPiatek'in yeni adresi belli oldu!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a karşılama! Muslera ve Barış Alper ile samimi diyalog - SporRecep Tayyip Erdoğan'dan Barış Alper Yılmaz sorusu!
Sonraki Haber Yükleniyor...