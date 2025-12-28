ABD'nin New Jersey eyaletinde iki helikopter havada çarpıştı. Bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edilirken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

ABD’nin New Jersey eyaleti Hammonton kentinde iki helikopter havada çarpıştı. Çarpışmanın ardından helikopterler düşerken, olay yerine çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekibi yönlendirildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Görgü tanıkları, helikopterlerden birinin ağaçlık alana düştüğünü, diğerinin ise alevler içinde kaldığını aktardı. Helikopterlerde kaç kişi bulunduğu ve kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

