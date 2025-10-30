Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Zorbay Küçük, Çağlayan Adliyesi'nde! Suç duyurusu ve ilk açıklama: Üye olmadım, bahis oynamadım

Zorbay Küçük, Çağlayan Adliyesi'nde! Suç duyurusu ve ilk açıklama: Üye olmadım, bahis oynamadım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zorbay Küçük, Çağlayan Adliyesi&#039;nde! Suç duyurusu ve ilk açıklama: Üye olmadım, bahis oynamadım
Futbol, Zorbay Küçük, TFF, PFDK, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamasıyla ortaya çıkan 152 hakemin aktif bahis oynadığı skandalının ardından PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alan Zorbay Küçük'den açıklama geldi. Çağlayan Adliyesi'ne gelip, kendi adına açılan hesap nedeniyle şikayetçi olan Süper Lig hakemi, "Hiçbir spor dalı için hiçbir bahis sitesine üye olmadım ve hiç bahis oynamadım" dedi. 

Türk futbolu 'bahis skandalı'yla çalkalanıyor. Üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, TFF Hukuk Müşlavirliği trarafından önceki gün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gelen ünlü hakem, haberi olmadan TC'sinin kullanıldığını vurgulayarak, kendi adına açılan bahis hesabı için suç duyurusu yaptı.

Zorbay Küçük, Çağlayan Adliyesi'nde! Bahis açıklaması: Hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesine üye olmadım - 1. Resim

"HİÇBİR SPOR DALININ BAHİS SİTESİNE ÜYE OLMADIM"

Gerçekleri ortaya çıkarmak istediğini belirten Zorbay Küçük, "Hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmak yasak. Ancak şu an çok alağanüstü bir durum var. Bu yapacağım açıklamayı bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye düşünüyorum; hem kurumu korumak adına, hem kendimi korumak adına. Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; sadece hakemlik kariyerimde değil, bu kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine  üye olmadım, hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım. Sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili. Gerçekleri ortaya çıkarmak için buraya geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam. Mesleğim gereği bu kadar açıklama yapabiliyorum. Şu an hesaplardan şikayetçi olduk; kendi adımıza olmadığı için, benim adıma TC ile açıldığı için" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çektiği sırt ağrısını hafife aldı… Yaşadığı kaza 'kemiklerini yiyen hastalığı' ortaya çıkardı15 Temmuz Şehitler Köprüsü para basıyor! Geçen araç sayısı 2,7 milyarı aştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barış Alper Yılmaz, devre arasında Galatasaray'dan ayrılabilir! Yerine gelecek yıldız belli oldu - SporBodo maçında ıslıklanan Barış Alper gidiyorArda Turan ilk derbisini kaybetti! 'Dünyanın hiçbir yerinde olmaz' diyerek isyan etti - Spor'Dünyanın hiçbir yerinde olmaz' diyerek isyan etti: KızgınımBeşiktaş'a 200 milyon euro gelir: Anlaşma sağlandı, tek şart var - SporBeşiktaş'a 200 milyon euro: Anlaşma sağlandı, tek şart varGalatasaray'dan Icardi'nin menajerinin tehditkâr sözlerine cevap - SporG.Saray'dan Icardi'nin menajerinin tehditkâr sözlerine cevapSzymanski için vatandaşı Nalepa'dan çok konuşulacak iddia: Fenerbahçe'de beni sevmiyorlar - Spor'Fenerbahçe'de beni sevmiyorlar'Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi prim müjdesi - SporBeşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi prim müjdesi
Sonraki Haber Yükleniyor...