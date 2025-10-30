Zorbay Küçük, Çağlayan Adliyesi'nde! Suç duyurusu ve ilk açıklama: Üye olmadım, bahis oynamadım

Türk futbolu 'bahis skandalı'yla çalkalanıyor. Üst klasman hakemlerinden Zorbay Küçük, TFF Hukuk Müşlavirliği trarafından önceki gün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gelen ünlü hakem, haberi olmadan TC'sinin kullanıldığını vurgulayarak, kendi adına açılan bahis hesabı için suç duyurusu yaptı.

"HİÇBİR SPOR DALININ BAHİS SİTESİNE ÜYE OLMADIM"

Gerçekleri ortaya çıkarmak istediğini belirten Zorbay Küçük, "Hakemlik yaptığım için izinsiz açıklama yapmak yasak. Ancak şu an çok alağanüstü bir durum var. Bu yapacağım açıklamayı bağlı bulunduğum kurum anlayışla karşılar diye düşünüyorum; hem kurumu korumak adına, hem kendimi korumak adına. Şunu çok içten ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki; sadece hakemlik kariyerimde değil, bu kariyerimden önce de hiçbir şekilde hiçbir spor dalının hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım. Sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili. Gerçekleri ortaya çıkarmak için buraya geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam. Mesleğim gereği bu kadar açıklama yapabiliyorum. Şu an hesaplardan şikayetçi olduk; kendi adımıza olmadığı için, benim adıma TC ile açıldığı için" dedi.