TP Petrol Dağıtım AŞ'nin EPDK'ya bildirdiği Antalya ve Hatay'daki akaryakıt miktarı, rafinerinin bildirdiği miktardan 18 bin 476 ton eksik çıktı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, eş zamanlı tutuklama ve gözaltı kararları verildi. Başta TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Batmaz olmak üzere üst düzey 3 yönetici tutuklandı. Peki, Murat Batmaz kimdir, TP Petrol Dağıtım AŞ'de hangi görevleri üstlendi?

MURAT BATMAZ KİMDİR, TP PETROL DAĞITIM AŞ'DE HANGİ GÖREVLERİ ÜSTLENDİ?

Enerji ve akaryakıt sektörünün tecrübeli isimlerinden biri olarak kabul edilen Murat Batmaz, uzun yıllardır sektörde üst düzey yönetici pozisyonlarında görev aldı. Kariyerine saha müdürlüğüyle başlayan Batmaz, satış, pazarlama ve dijital dönüşüm alanlarında yürüttüğü çalışmalarla dikkatleri üzerine çekti.

2024 yılında ALPET Genel Müdürü olarak atanan Murat Batmaz, 2025 Nisan ayında TP Petrol Dağıtım AŞ Pazarlama Toptan ve Endüstriyel Satışlar Direktörlüğü görevine getirildi. Aynı yıl içinde TP Petrol Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğüne atandı.

Murat Batmaz, Zülfikarlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren TP Petrol Dağıtım AŞ’deki görevi kapsamında şirketin verimlilik odaklı sürdürülebilir büyüme stratejilerine liderlik ediyordu.

Ayrıca Batmaz, müşteri odaklı dönüşüm, dijitalleşme ve enerji verimliliği alanlarında projeler geliştirerek şirketin sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyordu.