Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Okul çıkışında izdiham yaşandı! Erzurum'daki korkunç olayda 23 öğrenci yaralandı

Okul çıkışında izdiham yaşandı! Erzurum'daki korkunç olayda 23 öğrenci yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Okul çıkışında izdiham yaşandı! Erzurum&#039;daki korkunç olayda 23 öğrenci yaralandı
Erzurum, Yakutiye, Okul, İzdiham, Öğrenci, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir okulun çıkış saatinde izdiham yaşandı. Çıkış zilinin çalması sonucu merdivenlerde oluşan izdihamda 23 öğrenci yaralandı.

Erzurum'da son ders zili çaldıktan sonra merdivenlerde izdiham oldu, 23 öğrenci yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son ders ziliyle birlikte yaşanan yoğunluk korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Okul çıkışında izdiham yaşandı! Erzurum'daki korkunç olayda 23 öğrenci yaralandı - 1. Resim

ONLARCA ÖĞRENCİ YARALANDI

Alınan bilgilere göre, bir öğrencinin merdivenlerde dengesini kaybedip düşmesiyle birlikte arkasından gelen birkaç öğrenci daha yere düştü ve kısa zaman içinde izdiham yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambülans sevk edildi. İzdihamda yaralanan 23 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Okul çıkışında izdiham yaşandı! Erzurum'daki korkunç olayda 23 öğrenci yaralandı - 2. Resim

Yaralı öğrencilerden Y.E.Ç., "Bahçede tören bitti. Çantalarımızı almak için sınıflara tekrar gittik. Merdivenlerden inerken arkadaşlar birbirini iterken ben bir anda en altta kaldım. Nefesim kesildi ve bayıldım. Ama şimdi iyiyim" dedi.

Okul çıkışında izdiham yaşandı! Erzurum'daki korkunç olayda 23 öğrenci yaralandı - 3. Resim

Erzurum Şehri Hastanesi ve Üniversite Araştırma Hastanesi'nde ayakta tedavileri devam eden yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

DEM Parti İmralı heyeti Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşme 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gençliğin yüz karaları! Ülkemize gelen İspanyol YouTuber'a saldırdılar - 3. SayfaÜlkemize gelen İspanyol YouTuber'a saldırdılarBabasının mezarından ayrıldı, birkaç saat sonra can verdi! Deniz Uysal’ın feci sonu - 3. SayfaBabasının mezarından ayrıldı, birkaç saat sonra can verdi! Deniz Uysal’ın feci sonuEskişehir'de para için 1,5 yaşındaki çocuğu falçatayla yaralamıştı! Davada karar çıktı - 3. Sayfa1,5 yaşındaki çocuğun boğazını kesmiştiSipariş getiren kurye, apartmandan ayakkabı çaldı! Rahatlığı 'pes' dedirtti - 3. SayfaSipariş getirdi, hiç çekinmeden ayakkabı çaldıAdana'da 3 lise öğrencisine parkta bıçaklı dehşet! - 3. SayfaLise öğrencilerine parkta dehşeti yaşattılar!Anne babasını öldüren, 3 kişiyi yaralayan caniye son sözü soruldu! Tek kelime etmedi - 3. SayfaAile katliamı yapan gence son sözü soruldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...