Erzurum beyaza büründü! Araçlar karlı yolda kaldı

Karayazı'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Karın ardından ortaya çıkan manzara, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

KARIN TADINI ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Vatandaşlar uzun süredir beklenen karın yağmasına sevinirken, çocuklar da kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Karla birlikte Karayazı, kış mevsiminin en güzel yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Ardahan-Posof karayolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi’nde buzlanma nedeniyle çok sayıda TIR yolda mahsur kaldı. Bölgede gündüz etkili olan kar yağışının ardından gece havanın soğumasıyla birlikte Ilgar Geçidi’nde yollar buz tuttu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Buzlanma nedeniyle bazı TIR’lar kayarak yolu kapatırken, karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.