Erzurum beyaza büründü! Araçlar karlı yolda kaldı
Erzurum'un Karayazı ilçesi, mevsimin ilk karı düştü, her yer bembeyaz oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede ilçe merkezini ve çevre köyleri de kapladı. Öte yandan Ardahan-Posof yolundaki buzlanma sebebi ile araçlar yollarda mahsur kaldı.
Karayazı'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Karın ardından ortaya çıkan manzara, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
KARIN TADINI ÇOCUKLAR ÇIKARDI
Vatandaşlar uzun süredir beklenen karın yağmasına sevinirken, çocuklar da kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Karla birlikte Karayazı, kış mevsiminin en güzel yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.
ARAÇLAR YOLDA KALDI
Ardahan-Posof karayolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi’nde buzlanma nedeniyle çok sayıda TIR yolda mahsur kaldı. Bölgede gündüz etkili olan kar yağışının ardından gece havanın soğumasıyla birlikte Ilgar Geçidi’nde yollar buz tuttu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Buzlanma nedeniyle bazı TIR’lar kayarak yolu kapatırken, karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.