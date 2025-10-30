Fener Rum Okulu'nda düğüm sürüyor! 31 öğrenci için çıkış aranıyor

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla okulun deprem analizi için Millî Eğitim Bakanlığı 7 buçuk milyon TL bütçe desteği sağladı.

Restorasyon bedelinin Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı tarafından karşılanması planlanıyor. Okulun boşaltılması durumunda ‘eğitim alan 31 öğrenci ne olacak’ sorusuna cevap aranıyor.

Özel Fener Rum Okulu Müdürü Dimitri Zoto “Bizim için öncelikli olan burası için gerekli kaynağı bulup bir an önce çalışmalara başlamak. 571 senelik bir eğitim geleneğinin sona ermemesinin gerektiğinin hepimiz bilincindeyiz. Uygun bina arayışına girdik fakat depreme dayanıklı bina bulmak gerçekten çok kolay değil. Okul bahçesine bir konteyner okul yapma düşüncemiz var. Bununla ilgili süreci müdürlüklerimizle yürütüyoruz. Bizim için önemli olan öğrencilerimizi mağdur etmemek” dedi.