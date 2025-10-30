Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Fener Rum Okulu'nda düğüm sürüyor! 31 öğrenci için çıkış aranıyor

Fener Rum Okulu'nda düğüm sürüyor! 31 öğrenci için çıkış aranıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fener Rum Okulu&#039;nda düğüm sürüyor! 31 öğrenci için çıkış aranıyor
İstanbul, Fatih, Öğrenciler, Restorasyon, Haber
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Fatih’te bulunan 571 yıllık tarihe sahip Özel Fener Rum Okulu binasının dayanıklılığının artırılması için 90 gün içinde boşaltılmasının yankıları sürüyor.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla okulun deprem analizi için Millî Eğitim Bakanlığı 7 buçuk milyon TL bütçe desteği sağladı.

Restorasyon bedelinin Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı tarafından karşılanması planlanıyor. Okulun boşaltılması durumunda ‘eğitim alan 31 öğrenci ne olacak’ sorusuna cevap aranıyor.

Özel Fener Rum Okulu Müdürü Dimitri Zoto “Bizim için öncelikli olan burası için gerekli kaynağı bulup bir an önce çalışmalara başlamak. 571 senelik bir eğitim geleneğinin sona ermemesinin gerektiğinin hepimiz bilincindeyiz. Uygun bina arayışına girdik fakat depreme dayanıklı bina bulmak gerçekten çok kolay değil. Okul bahçesine bir konteyner okul yapma düşüncemiz var. Bununla ilgili süreci müdürlüklerimizle yürütüyoruz. Bizim için önemli olan öğrencilerimizi mağdur etmemek” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünyada büyük açık var, mezun olmadan teklif alıyorlar! Metalciler kapışılıyorSilvan’da 350 milyar dolarlık petrol var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünyada büyük açık var, mezun olmadan teklif alıyorlar! Metalciler kapışılıyor - EğitimMezun olmadan teklif alıyorlar!Saniye'nin kitabı Avrupa'da bile rağbet görüyor! Dijital dünyaya meydan okuyan küçük yazar - EğitimSaniye'nin kitabı Avrupa'da bile rağbet görüyorEğitim devrimi mektuplarda! Çeyrek asır önce kurulan hayaller bugün gerçek oldu - Eğitim25 yıl önce kurulan hayaller bugün gerçek olduBakan Tekin'den öğretmenlerle ilgili 'ara tatil' kararı - EğitimÖğretmenlerin beklediği ara tatil kararı!Mahkemeden “Sızıntı yok, şifre gaspı var” kararı: ÖSYM öğrenciyi mağdur etmeyecek! - EğitimÖSYM öğrenciyi mağdur etmeyecek!Test sınavları kalkıyor mu? Bakan Tekin'den 'yapay zeka destekli açık uçlu soru' açıklaması - Eğitim'Yapay zeka destekli açık uçlu soru' açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...